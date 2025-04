Ex-speler Standard vlucht weg: "Ik ben bang om te sterven"

Jeff Louis bevindt zich in een bijzonder gecompliceerde situatie in zijn land, Haïti. De voormalige aanvaller van Standard staat bijna op straat, nadat bendes de controle over zijn dorp hebben overgenomen.

De veiligheids- en humanitaire situatie in Haïti is absoluut rampzalig: al wekenlang vechten gewapende bendes tegen de regering en zouden ze 85% van het eiland hebben ingenomen. Haïti is in volle burgeroorlog en burgers lopen gevaar om te sterven als ze proberen zich te verzetten tegen soms gewelddadige inbeslagname van hun eigendommen.

Dit is wat er gebeurde met Jeff Louis (32 jaar), voormalig aanvaller van Standard en voormalig internationaal voor Haïti (33 caps, 5 doelpunten). Zijn status heeft hem niet beschermd toen gewapende bendes Mirebalais, zijn stad, binnenvielen. "Bendes hebben Mirebalais, de stad waar ik mijn huis heb, ingenomen, zo'n vijftig kilometer van de hoofdstad Port-au-Prince", vertelt hij aan L'Est Républicain.

Een huiveringwekkende getuigenis van de voormalige Rouches-speler

"Ze hebben alles van me afgenomen. Ik had geen andere keuze dan te vluchten. Deze mensen hebben geen enkele waarde, geen enkel respect voor het menselijk leven. Als je hen een probleem geeft, doden ze je. Ik heb mijn wijk in Mirebalais verlaten, maar ik voel me niet veiliger. Ik ben bang om te sterven".

Louis is nu dakloos, met net genoeg geld "om een paar dagen in een hotel te kunnen slapen". Daarna zal hij op straat belanden, "zonder iets", zegt Jeff Louis, die op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn professionele carrière zette vanwege ernstige knieproblemen.

De voormalige Rouches-speler keerde enkele jaren geleden terug naar Haïti om dichter bij zijn nu overleden moeder te zijn. Vader van twee kinderen, betreurt hij ook de verkeerde carrièrekeuzes die hij maakte: "Ik heb verkeerde beslissingen genomen in mijn leven en mijn carrière, ik heb serieuze missers gedaan, ik heb het geld dat ik verdiende verkeerd beheerd, maar ik verdien dit niet. Ik moet terug naar Frankrijk, maar dat zal ik niet alleen redden, ik heb hulp nodig."