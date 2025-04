"Voor heel KV Mechelen is het zwaar balen maar voor twee-spelers in het bijzonder is het extra erg"

Zwaar balend stapte heel KV Mechelen zaterdagavond terug de bus op. In de 98ste minuut nog een zege moeten afstaan is uiteraard voor de hele ploeg een teleurstelling. De prijs van de tevergeefse inspanningen gaat naar Nikola Storm en Ortwin De Wolf: aan hen heeft het niet gelegen.

Nadat Mechelen het op een gegeven moment in de competitie tien matchen zonder zege stelde, zet het ditzelfde verhaal grotendeels verder in de play-offs. Malinwa is in zijn zes wedstrijden in de Europe Play-offs door niemand overklast maar heeft wel nog maar één keer gewonnen. Storm en De Wolf hebben er zaterdag alles aan gedaan om hun ploeg aan een tweede overwinning te helpen.

Als Storm vorig seizoen het verwijt kreeg te egoïstisch te acteren in de beslissende match in Leuven, na het missen van Play-off 1, dan kroop hij zaterdag in 't Kuipje uitdrukkelijk in de rol van aangever. Dat deed hij goed: zijn voorzet bood Belghali een dijk van een kopkans aan de tweede paal. Het was het grootste Mechelse gevaar voor de pauze.

Prachtassist van Nikola Storm

Dan het maar eens op een andere manier proberen, zoals de bal oppikken op de linkerflank, om vervolgens naar binnen te snijden en een splijtende pass te trappen door het hart van de verdediging. Het moet één van de mooiere assists uit de carrière van Storm zijn. Lauberbach maakte het af. De combinatie Storm-Lauberbach had Westerlo zelfs helemaal kunnen uittellen.

Deze keer trapte Storm een voorzet op maat van aan de zijkant. Lauberbach, net als Belghali geen kopbalspecialist (ondanks het verschil in gestalte), knikte te snel naar de grond. Op de haarfijne voorzet was niets aan te merken. KVM gaf ook wel zoals meestal een resem kansen weg. Uitgezonderd de 1-1 leek doelman De Wolf alle ballen naar zich toe te zuigen, om met zijn reflexen het gevaar onschadelijk te maken.

De Wolf twee keer geklopt ondanks reflexen

Of het nu Frigan, Vuskovic of Slimani was: ze stuitten allen van dichtbij op De Wolf. Ook de late penalty, die hij dan wel mee zelf veroorzaakte, kon De Wolf met zijn voet nog stoppen. Alleen was er geen veldspeler van KV die als eerste bij de herneming geraakte. Het moet hard geweest zijn om die bal te zien binnenvliegen. De betere Mechelaars zijn zaterdag matig beloond. Een aantal van hun ploegmaats hadden beter kunnen doen.