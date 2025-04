Zijn club vroeg 45 miljoen euro voor hem, maar nu moet Rode Duivel aantreden bij... beloften

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een jaar geleden werd Johan Bakayoko nog gelinkt aan toptransfers en hing er een prijskaartje van 45 miljoen euro rond zijn nek. Vandaag ziet de situatie er heel anders uit voor de jonge Rode Duivel.

Maandagavond speelt hij mee met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Bakayoko heeft zijn basisplaats bij de Nederlandse landskampioen verloren. Om zijn ritme te behouden, moet hij nu minuten maken bij de beloften. Vanavond neemt Jong PSV het op tegen stadsgenoot FC Eindhoven, een duel dat om 20.00 uur afgetrapt wordt.

De 22-jarige vleugelaanvaller had zich nochtans stevig in de basis geknokt en speelde de afgelopen seizoenen zelfs Champions League-voetbal. Zijn opmars bracht hem vorige zomer ook in de EK-selectie van de Rode Duivels. Zijn toekomst leek verzekerd.

Toch viel Bakayoko de voorbije weken uit de gratie bij PSV. Tegen FC Twente kwam hij afgelopen weekend slechts 21 minuten in actie als invaller. Voor een speler die ooit tot de grootste Belgische talenten werd gerekend, is dat een forse terugval.

De talentvolle flankspeler werd de afgelopen jaren meermaals in verband gebracht met grote Europese clubs. Nu moet hij zich herpakken in de tweede klasse van Nederland om zijn kansen bij de hoofdmacht van PSV levend te houden.

Voor de Rode Duivels en voor Bakayoko zelf wordt het een cruciale periode. Met de WK-kwalificatiematchen op komst zal hij dringend opnieuw zijn beste niveau moeten halen, wil hij Rudi Garcia overtuigen.