"De bekerfinale is 50-50": Leander Dendoncker overdrijft, maar Anderlecht staat misschien wel op het beste moment tegenover Club Brugge

Leander Dendoncker heeft na de overwinning in Gent geschat dat de kansen van Anderlecht tegen Club Brugge in de finale van de Croky Cup "50-50" waren. Duidelijk overdreven, al is er een maar.

"Het is fiftyfifty: ze hebben een erg goed team, wij hebben een erg goed team." Zoals verwacht, brachten deze woorden van Leander Dendoncker na de overwinning bij de Planet Group Arena een glimlach teweeg. Ze zijn natuurlijk wat overdreven.

Maar achter de clichés zit een realiteit: RSC Anderlecht verkeert in een veel betere toestand enkele dagen voor de finale dan voor de dubbele confrontatie met KAA Gent. Na elk van de drie nederlagen van paars-wit in deze play-offs, kwam altijd dezelfde vraag terug: "De finale is toch het belangrijkste, niet?"

Sommigen gaven het zonder omwegen toe, maar Colin Coosemans (en enkelen anderen) benadrukte het voor de hand liggende: "Denk je dat we 's ochtends opstaan voor de finale en die zomaar gaan winnen? Zo werkt het niet. Er moet iets worden opgebouwd vanaf nu", was hij kritisch.

Naar het Heizelstadion trekken zonder een enkele overwinning zou inderdaad het slechtste zijn om te doen. Anderlecht kon niet opgeven, en na de 0/9 aan het begin van de play-offs, wat ietwat voorspelbaar was, slaagde het erin om zich te herpakken: de 6/6 tegen Gent deed iedereen goed.

Om verschillende redenen: automatismen worden gemakkelijker geïmplementeerd wanneer je een wedstrijd domineert, het vertrouwen van aanvallers groeit wanneer ze scoren, dat van verdedigers wanneer ze geen goals binnenkrijgen.

Maar door Gent twee keer te verslaan, heeft Anderlecht ook zijn positie in de ranglijst versterkt. De top 3 is niet meer haalbaar, maar paars-wit moest op zijn minst zeker stellen dat het de 'best of the rest' zou zijn. Het beste team onder de drie deelnemers van de Champions' Play-offs die om de vierde plaats strijden. Een goed resultaat tegen Antwerp en Anderlecht is bijna zeker van dat doel.

Nog beter: als Anderlecht vierde eindigt en de beker verliest, hoeven ze zelfs niet langs de barrages tegen een team uit de Europe Play-offs dat vol vertrouwen zit. Kortom: zelfs als alleen de bekerwinst een succesvol seizoen voor RSCA zou betekenen, lijkt een Europees ticket nu al bijna zeker. Het is dan ook het absolute minimum.