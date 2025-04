Jong Genk kondigt eerste zomertransfer aan met een bijzonder profiel: "Hij kan het maken als prof"

Jong Genk krijgt vanaf deze zomer een nieuwe speler erbij. Jonathan Coenen, een 18-jarige spits van RC Hades, komt de beloftenploeg van KRC Genk versterken.

Coenen is geen onbekende in de regio. De jonge spits groeide op in de buurt en bracht het grootste deel van zijn jeugdopleiding door bij RC Hades. Dat hij nu de stap zet naar een club als Jong Genk, beschouwt hij zelf als een droom die werkelijkheid wordt.

Opmerkelijk is dat Coenen naast zijn voetbalcarrière ook een academisch pad bewandelt. Hij studeert kinesitherapie aan de universiteit in Diepenbeek en wil die studies blijven combineren met zijn sportieve ambities.

“Ik ga mijn uiterste best doen om mijn studies en het voetbal te combineren", vertelt de jonge aanvaller in Het Belang van Limburg. “Met hard werken kan je veel bereiken.”

Grote speler zoals Tolu

Volgens technisch coördinator van Jong Genk, Stijn Haeldermans, beschikt Coenen over kwaliteiten die hem tot een bijzonder profiel maken. Met zijn 1m93 is hij alvast een sterk aanspeelpunt, een beetje zoals Genk-spits Tolu.

Bij RC Hades speelde Coenen dit seizoen 24 wedstrijden, waarin hij drie keer tot scoren kwam. "Hij is het type speler dat zwaar weegt op een verdediging", benadrukt Haeldermans. "Daarnaast, en niet onbelangrijk, beschikt hij over de juiste mindset om het te maken als prof.”