'Transferbom bij Club Brugge: Europese topclub wil twee sterkhouders wegkapen maar zal dan wel 50 miljoen (!) euro moeten ophoesten'

Ardon Jashari en Maxim De Cuyper hebben dit seizoen enorm veel indruk gemaakt bij Club Brugge. Vanuit Frankrijk klinkt het dat PSG de twee spelers op zijn verlanglijstje heeft staan.

Club Brugge beleeft een goed seizoen en heeft ook een prima Champions League-campagne achter de rug. Dit bood heel wat spelers de kans om zich ook in Europa te tonen.

En dat hebben een paar sterkhouders ook gedaan. Als we geruchten uit Frankrijk mogen geloven hebben Ardon Jashari en Maxim De Cuyper zich in de kijker gespeeld bij een Europese topclub.

Volgens footenfrance.fr is PSG namelijk geïnteresseerd in de twee Bruggelingen. Maxim De Cuyper lijkt deze zomer klaar te zijn voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Ardon Jashari kwam afgelopen zomer pas naar Club, maar heeft al enorm grote stappen gezet. Blauw-zwart betaalde destijds 6 miljoen euro aan FC Luzern voor de Zwitser.

Ziijn marktwaarde is ondertussen gestegen naar zo'n 25 miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van Maxim De Cuyper in op zo'n 16 miljoen euro. Het Franse medium bericht dat de Parijse topclub minstens 50 miljoen euro op tafel moeten leggen om Club Brugge te overtuigen van een dubbele transfer.