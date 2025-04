De Champions League heeft al zijn beloften waargemaakt: Barcelona en Inter zorgen voor absoluut spektakel

Een waanzinnige wedstrijd tussen Barça en Inter in de heenwedstrijd van de Champions League halve finale: 3-3, prachtige doelpunten, een dubbel van Dumfries en een grootse Yamal. De spanning blijft hoog voor de return in Milaan.

Het heeft slechts 30 seconden geduurd om te begrijpen dat deze heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Inter Milaan allesbehalve gewoontjes zou zijn. Marcus Thuram wist de Catalaanse verdediging te misleiden met een subtiele hakbal en opende de score kort na het eerste fluitsignaal.

In de 21e minuut verdubbelde Inter de voorsprong uit een hoekschop dankzij een acrobatische kopbal van Denzel Dumfries. Stevig, snel en doortastend: de Nederlander was een nachtmerrie voor de verdediging van Barcelona gedurende de hele wedstrijd.

Barcelona slaat terug

Maar Barcelona, geprikkeld in hun trots, reageerde onmiddellijk dankzij hun wonderkind Lamine Yamal. De jonge vleugelspeler wist twee verdedigers uit te spelen in het strafschopgebied voordat hij met links in de kruising schoot: 1-2, in de 24e minuut. Ferran Torres trok de stand gelijk in de 38e minuut.

Bij het begin van de tweede helft begon Inter met dezelfde intenties. Opnieuw was het Dumfries die opdook uit een hoekschop, dit keer met het hoofd om zijn tweede van de avond te maken in de 63e minuut. Maar Barcelona weigerde de handdoek te gooien. Twee minuten later schoot Raphinha van buiten het strafschopgebied hard op de lat. De bal kaatste hard op het hoofd van Yann Sommer, die het eigen doelpunt niet kon voorkomen. 3-3, de waanzin ging door.

Alles kan nog in Milaan

Dumfries en Yamal waren de twee sterkhouders van deze ontmoeting: de een door zijn kracht, opportunisme en twee beslissende doelpunten; de ander door zijn klasse, lef en invloed in het spel ondanks zijn jonge leeftijd.

Met deze spectaculaire gelijkmaker blijft alles mogelijk voor de terugwedstrijd. Als de return op hetzelfde niveau wordt gespeeld, zal deze halve finale zeker de geschiedenis van de Champions League ingaan.