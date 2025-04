Wat kan KRC Genk nog in de play-offs? "Dat is nu het belangrijkste"

KRC Genk is in enkele weken tijd zijn leidersplaats kwijt. Het is nu slechts derde in de stand, al is de achterstand verwaarloosbaar.

Hier en daar was al te horen dat het verhaal van KRC Genk in de Champions’ Play-offs na de 1 op 12 in de laatste vier matchen er helemaal op zit. Maar eigenlijk is dat niet het geval, ook al lijkt het fysiek en mentaal allemaal wat moeilijker dan voorheen te lopen bij de Limburgers, zo stelt ook analist Stef Wijnants vast. De analist ziet dat het bij heel wat spelers moeilijker loopt, ook bij Karetsas. “Hij blijft maar schipperen tussen bank en basis, terwijl we nu toch in volle ontknoping van de titelstrijd zitten”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Dan is het toch niet meer nodig om je grootste talent te sparen? En dat constante geschakel op het middenveld komt hun voetbal ook niet ten goede”, gaat Wijnants verder. Dat ze nog alles in handen hebben, doet er voor Wijnants zelfs niet toe. Hij weet perfect wat Genk nog moet doen in de overgebleven vier wedstrijden. “Het belangrijkste is dat ze het speelse in hun spel terugvinden. Ze zijn titelfavoriet af. Het wegvallen van die druk kan misschien wel bevrijdend zijn voor sommige spelers. Het zal nodig zijn, want op zijn eentje gaat Tolu Genk niet aan de titel kunnen helpen”, besluit hij.