"Na 20 jaar bij de club is het tijd om mijn vertrek te bevestigen": het einde van een tijdperk bij Liverpool

"Dit is veruit de moeilijkste beslissing die ik ooit in mijn leven heb moeten nemen." Met deze woorden heeft Trent Alexander-Arnold maandag aangekondigd dat hij Liverpool zal verlaten aan het einde van het seizoen. De 26-jarige rechtsback zal niet verlengen.

"Het gaat niet om iets beters te willen vinden, maar om mijn carrière als speler. Ik voel dat dit het juiste moment is. Mijn avontuur bij Liverpool zal altijd tot mijn beste herinneringen behoren. Ik ben zo dankbaar jegens de club en iedereen eromheen", legt hij uit.

De speler die als eerste de hoekschop van Divock Origi tegen FC Barcelona aanvoelde, verlaat dus 'zijn' club. De club waar hij in 2004 op zesjarige leeftijd aan de slag ging en waarvoor hij altijd het shirt droeg, zonder zelfs maar eens uitgeleend te worden.

In negen jaar tijd speelde Alexander-Arnold maar liefst 351 wedstrijden voor de club, met 23 doelpunten en 92 assists. Met Liverpool heeft TAA negen collectieve prijzen gewonnen, waaronder twee keer de Premier League en de Champions League.

Alexander-Arnold werd soms naar het middenveld verplaatst om zijn aanvallende potentieel optimaal te benutten. Het blijft afwachten waar hij zijn carrière zal verderzetten. Hij wordt in ieder geval stevig gelinkt aan Real Madrid.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I've ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven't spoken about this… pic.com/emAw5RvXq0