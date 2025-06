Peter Vandenbempt neemt geen blad voor de mond over Rode Duivels

De Rode Duivels hebben met 4-3 gewonnen van Wales. Erg indrukwekkend was het allemaal niet, maar voor de neutrale fans was het wel een mooie wedstrijd. Peter Vandenbempt was scherp in zijn analyse, maar blijft wel enigszins positief.

"De supporters waren een tijdje heel erg stil, toen het van 3-0 naar 3-3 ging. Maar voor de neutrale fans was het alweer een spektakel en de supporters hebben waar voor hun geld gekregen", klinkt het in Vandenbempt.

Juiste reactie

"Het was een juiste reactie na het puntenverlies in Skopje. Het was een halfuur heel erg goed, met heel veel offensieve weelde", is de man van de radio vol lof voor de aanvallende compartimenten.

Verdedigend was het natuurlijk veel minder, zoals hij eerder al aangaf. "Maar toch zou ik eerder zeggen dat het glas halfvol is in plaats van halfleeg. Het allerbelangrijkste is gebeurd: de Belgen hebben de drie punten thuisgehouden."

Gezichtsverlies vermeden

"Zo hebben ze gezichtsverlies vermeden en een catastrofe voorkomen. Puntenverlies was niet goed geweest met oog op de groepswinst. Na Oekraïne dacht iedereen dat we vertrokken waren, maar die goede vibes heb je nu niet helemaal."

"Wat ook positief was, is het engagement van Lukaku en De Bruyne die bleven gaan tot op het einde, enzovoort enzovoort. Maar wat gaat het geven tegen de topteams op het WK in de VS, Canada en Mexico?"