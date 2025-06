🎥 Potje kookt helemaal over bij Lionel Messi, dan gebeurt dit...

Lionel Messi zorgde met Inter Miami toch voor spektakel in het 0-0 gelijkspel tegen Al Ahly. Alleen niet enkel op een positieve manier...

Het WK voor clubs is begonnen. Inter Miami nam het in de openingswedstrijd op tegen Al Ahly, in het eigen stadion in de Verenigde Staten. Een wedstrijd met heel wat spektakel, leverde uiteindelijk een 0-0 gelijkspel op.

Al voor de wedstrijd begon zorgde Lionel Messi voor een opvallend moment. Hij stapte niet met zijn ploeg het veld op, maar werd net iets later alleen aangekondigd door de stadionomroeper.

Tijdens de wedstrijd liet hij zich opmerken met twee pogingen die tegen het kader vlogen, al bleef het daar niet bij... Op een bepaald moment kookte het potje over bij de Argentijn.

Het gebeurde niet in het zicht van de camera, die even op een andere speler gefocust was, maar Messi deelde een kopstoot uit aan Yasser Ibrahim. De twee kunnen het niet goed met elkaar vinden, dat is duidelijk.

De speler van Al Ahly ging maakte er geen drama van. De scheidsrechter had het ook niet zien gebeuren, maar dit is normaal gezien altijd rood. Toch kwam Messi er zonder kaart van af.