Spaanse politie onthult meer details over dood van Diogo Jota en wat er juist gebeurde

Diogo Jota, de 28-jarige Portugese aanvaller van Liverpool, kwam vorige week samen met zijn jongere broer André Silva (25) om het leven bij een zware crash in Spanje. Volgens de Spaanse verkeerspolitie wijzen alle aanwijzingen erop dat Jota zelf achter het stuur zat en vermoedelijk te snel reed.

Het ongeval gebeurde op de A52-snelweg in de provincie Zamora, in het noordwesten van Spanje. De sportwagen raakte tijdens een inhaalmanoeuvre van de baan en vloog in brand. Onderzoek suggereert dat een klapband mogelijk de aanleiding was voor het fatale ongeluk.

Spaanse politie verklaarde dat ze het bandenprofiel en remsporen van de Lamborghini hebben onderzocht, op aanzienlijke afstand van de crashlocatie. Alles wijst er volgens hen op dat Jota de bestuurder was, en dat de snelheid hoger lag dan de toegestane 120 km/u. Een eindverslag van het onderzoek wordt momenteel voorbereid voor de rechtbank.

De broers waren onderweg naar Santander, waar Jota de ferry naar Engeland wilde nemen om zich opnieuw bij Liverpool aan te sluiten voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Slechts elf dagen eerder trouwde Jota met zijn jeugdliefde Rute Cardoso. Het koppel had drie kinderen.

De crash werd verergerd door een felle brand, die de wagen bijna volledig in de as legde. Hoewel er geruchten circuleerden over slecht wegdek, lieten de autoriteiten weten dat het ongeval plaatsvond op een normaal berijdbaar stuk snelweg. Er is geen sprake van een gevaarlijke of bekende ‘zwarte plek’.

Het afscheid van Diogo Jota en zijn broer vond afgelopen weekend plaats in hun geboortestad Gondomar, vlak bij Porto. De tragische dood van de voetballer, amper 28, liet diepe sporen na bij familie, vrienden en de voetbalwereld.