Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

Hoewel ontslag doorgaans als een nederlaag wordt beschouwd, blijkt het voor José Mourinho eerder een financieel voordeel. De Portugese trainer heeft doorheen zijn carrière een indrukwekkend bedrag aan ontslagvergoedingen opgebouwd.

José Mourinho heeft bij meerdere topclubs gewerkt, waaronder Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur en AS Roma. Bij elk van deze clubs werd hij voortijdig ontslagen, maar telkens met een aanzienlijke financiële compensatie.

Contract is contract

Volgens berekeningen van Het Laatste Nieuws heeft Mourinho inmiddels meer dan honderd miljoen euro ontvangen aan ontslagvergoedingen. De hoge vergoedingen zijn het gevolg van zorgvuldig onderhandelde contracten.

Mourinho staat erom bekend dat hij bij het afsluiten van een overeenkomst duidelijke clausules laat opnemen over voortijdige beëindiging. Deze clausules garanderen hem een stevige vergoeding, ongeacht de reden van ontslag.

De bereidheid van clubs om zulke bedragen te betalen, hangt samen met Mourinho’s status als toptrainer. Ondanks wisselende sportieve resultaten blijft zijn naam gewicht dragen in het internationale voetbal.

Miljoenen

José Mourinho heeft door de jaren heen een indrukwekkende som aan ontslagvergoedingen ontvangen, met onder meer 26,8 miljoen euro bij Chelsea in 2007 en 22,7 miljoen bij Manchester United in 2018. Ook bij Real Madrid (19,7 miljoen), Tottenham (17,4 miljoen) en Chelsea (9,6 miljoen euro na tweede termijn) kreeg hij miljoenen mee, terwijl AS Roma hem in 2024 een bescheiden 3,5 miljoen euro uitbetaalde.

Zijn ontslag bij AS Roma illustreert dit patroon. Hoewel de resultaten niet aan de verwachtingen voldeden, werd zijn contract voortijdig beëindigd met een vergoeding van 3,5 miljoen euro. Met wat hij nu in Turkije nog moet krijgen gaat hij over de 100 miljoen euro aan ontslagpremies.

Fenerbahçe
José Mourinho

