Opvallende transfer in de maak? Feyenoord heeft legendarsche spits op het oog
De transferperiode loopt bijna op zijn einde. Feyenoord wil nog uitpakken met de komst van de legendarische Jamie Vardy.
Feyenoord heeft zijn competitiestart niet gemist. De Nederlandse club won op de openingsspeeldag met 2-0 van NAC Breda, dankzij onder meer een doelpunt van ex-Cercle Brugge-speler Ayase Ueda.
Op de tweede speeldag won 'De Trots van Zuid' nipt op het veld van Excelsior, dankzij opnieuw een doelpunt van Ueda. Feyenoord staat met zes punten voorlopig vijfde, al heeft de club wel enkele wedstrijden minder gespeeld dan de concurrentie.
Geen Europees avontuur
Dat komt door het Europese avontuur van Feyenoord. De Nederlandse club verloor van Fenerbahçe en is Europees uitgeschakeld. Toch zoekt Feyenoord nog naar versterking op de transfermarkt.
Transfervrije Jamie Vardy
Daaruit blijkt Jamie Vardy een optie te zijn. De spits verlengde zijn contract niet bij Leicester City en is een vrije speler. De 38-jarige doelpuntenmachine geniet van interesse van het Italiaanse Cremonese en Feyenoord.
Volgens Feyenoord Transfermarkt vraagt de club naar de voorwaarden van Vardy. In zijn bewonderenswaardige carrière was hij goed voor maar liefst 237 doelpunten en 88 assists.
𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐔𝐑 🎖️ • #Feyenoord vraagt de voorwaarden op van Jamie Vardy én gaat de transfervrije vedette een aanbieding doen!— Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) August 30, 2025
Spits (38) is clubloos na zijn afscheid bij Leicester City, waar Julián Carranza waarschijnlijk aan wordt verhuurd.
Feyenoord en Cremonese strijden… pic.twitter.com/80g4h7eLor
