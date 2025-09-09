Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen
Foto: © photonews

René van der Gijp deelde vorige week een hilarische anekdote in Vandaag Inside. Hij vertelde hoe een delegatie van de Poolse voetbalbond, aanwezig in de Harbour Club in Rotterdam, de avond voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland flink had doorgezakt.

Volgens Van der Gijp ging er een enorm bedrag aan drank doorheen. Het verhaal werd opgepikt door presentator Michel van Egmond en Jan de Zeeuw, die als klankbord voor de Poolse voetbalbond fungeerde.

Het nieuws veroorzaakte meteen opschudding in Polen. Van Egmond meldde in de podcast dat Van der Gijp “op alle voorpagina’s van de Poolse kranten staat” en dat er een internationale rel is uitgebroken.

Ebi Smolarek, voormalig Pools international, liet officieel weten dat de officials niet dronken waren, maar dat Van der Gijp zelf een glaasje teveel had gedronken. Van der Gijp reageerde met humor: “Ik sluit dat overigens niet uit.”

Zelf benadrukte Van der Gijp ook de absurditeit van het tafereel. De vrouw die de drankjes serveerde, moest volgens hem drie keer van schoenen wisselen vanwege versleten zolen door het aantal wodkatjes dat ze rondbracht.

Na afloop van de wedstrijd kwam zelfs de president van de Poolse bond in de kleedkamer om de situatie te sussen. Van der Gijp kon het niet laten om grappend te zeggen: “Van analist naar journalist. Ik ben in aanzien gestegen.”

