Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Christian Kabasele stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Udinese, in de 1/16e finale van de Coppa Italia. Aan de andere kant gaf Alexis Saelemaekers een assist tijdens de kwalificatie van AC Milan.

Deze week hebben de 1/16e finales van de EFL Cup in Engeland en de Coppa Italia de trainers de kans gegeven om hun team enigszins te roteren voor de komende competitiewedstrijden.

Dat was onder andere het geval voor Arne Slot bij Liverpool, die tot de 85e minuut moest wachten om zijn team te zien winnen van het Southampton van Will Still. Dit gold ook voor de trainer van Udinese in Italië, Kosta Runjaic.

Christian Kabasele terug, Alexis Saelemaekers met een assist

Het duel met Palermo, een team uit de Serie B, gaf hem de mogelijkheid om Christian Kabasele voor het eerst dit seizoen in de basisopstelling te plaatsen. De 34-jarige Belgische centrale verdediger, die sinds zijn komst in juli 2023 vaak als invaller fungeerde, droeg bij aan de 2-1 overwinning van Udinese en de kwalificatie voor de volgende ronde. Daar zal Udinese Juventus tegenkomen.

Ondanks een korte invalbeurt voor de veteraan Luka Modric was er niet veel rotatie bij AC Milan, dat Lecce ontving in dezelfde fase van de competitie op dinsdagavond. Koni De Winter en Alexis Saelemaekers stonden in de basis.

De voormalige speler van Anderlecht gaf de assist voor de 2-0 van Christopher Nkunku. Enkele minuten later werd hij gewisseld.