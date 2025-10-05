Wat een impact: Kevin De Bruyne doet wedstrijd van Napoli helemaal kantelen

Napoli heeft zaterdag met 2-1 van Genoa gewonnen. Kevin De Bruyne startte op de bank, maar deed de wedstrijd kantelen na zijn invalbeurt.

Napoli ontving Genoa, de rode lantaarn van de Serie A, op zondag. In de basis was er geen spoor van Kevin De Bruyne. Antonio Conte liet de Rode Duivel op de bank starten.

Napoli kwam na iets meer dan een halfuur spelen 0-1 achter na een doelpunt van de 18-jarige Jeff Ekhator. Na de invalbeurt van KDB kreeg de Italiaanse topclub een boost.

KDB helpt Napoli alweer

De Belg kwam na rust in (50') en met het toenemende tempo en de hoge druk van Napoli begon de Rode Duivel diepe passes uit te delen. Genoa kraakte uiteindelijk onder de druk: Anguissa maakte gelijk op het uur.

Na meerdere grote kansen voor de thuisploeg maakte Højlund in de 75e minuut het winnende doelpunt. Zo volgde een 2-1 zege, die KDB inleidde.

Dankzij deze nieuwe overwinning blijft Napoli mee aan kop in de Serie A met 15 op 18. De Bruyne bewees opnieuw dat hij een sleutelspeler is en kan nu met vertrouwen richting de interlandbreak met de Rode Duivels.