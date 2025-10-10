Manuel Neuer komt met enorm compliment voor Kompany, die op zijn eigen manier reageert op de lof

Het Bayern München van Vincent Kompany marcheert over zijn tegenstanders aan het begin van dit seizoen. Doelman Manuel Neuer verborg zijn bewondering niet voor de kwaliteit van zijn team na de overwinning tegen Frankfurt (0-3).

"Is dit Bayern-team waar Kompany deel van uitmaakt een van de beste Bayern-teams waarin ik heb gespeeld? Ja, absoluut", verklaarde hij simpelweg voor de microfoon van Sport1.

Een krachtige verklaring die uiteraard veel reacties oproept, want de Duitse doelman heeft al wat teams gezien. Hij speelt sinds 2011 bij Bayern en op die manier heeft hij veel spelers zien komen en gaan.

Vincent Kompany blijft lof oogsten

Dit getuigt van hoeveel respect het werk van Vincent Kompany in Duitsland krijgt. Recent kreeg hij bijzonder veel lof in de pers, en terecht.

Ondanks deze complimenten blijft de Belgische coach met beide voeten op de grond. Hij weet dat het pas het begin van het seizoen is en dat er nog veel kan veranderen. "Ik zeg altijd dat ik lof op dezelfde manier behandel als kritiek. Ik reageer niet overdreven", zei Kompany.





"Ik wil gewoon blijven vooruitgaan, en wat voor mij nu telt, is de volgende wedstrijd tegen Dortmund", ging de Belgische trainer verder. Dit seizoensbegin won Bayern al tien wedstrijden op rij, een record in de vijf grootste Europese competities.