Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Het is nu bevestigd: Paul Pogba zal zijn terugkeer niet maken tegen Angers deze zaterdag. De Franse middenvelder heeft last van een spierprobleem aan de quadriceps van zijn rechterdij.

De algemeen directeur AS Monaco, Thiago Scuro, heeft onthuld dat Pogba nog even afwezig zal zijn. "Paul had een klein probleem dat hem minstens twee weken extra zal kosten."

"Dit is de eerste negatieve episode sinds we het proces met hem zijn begonnen. Aangezien hij al een tijdje niet actief is, kan dit gebeuren. Het is niet het einde van de wereld. We hebben zijn terugkeer gewoon uitgesteld zodat hij beter voorbereid is", vervolgde hij.

Paul Pogba heeft N'Golo Kanté teruggezien

De Franse international is momenteel trouwens niet in Frankrijk. Op sociale media heeft hij verschillende foto's gedeeld van zichzelf in Dubai en Mekka. Hij plaatste ook een video op Instagram naast zijn oude vriend N'Golo Kanté, waarin hij zijn kale hoofd laat zien.

🥲🇫🇷 𝗡𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗔̀, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 : Pogba a retrouvé Kanté ❤️❤️❤️❤️



Ils ont tous les deux la boule à Z ahahahah, comment ne pas les aimer



🎥 paulpogba / IG pic.twitter.com/EvFHXoqr5J — BeFootball (@_BeFootball) October 14, 2025

Sébastien Pocognoli leidde deze dinsdag aan het eind van de middag zijn allereerste trainingssessie. Vijftien minuten daarvan waren open voor de pers.

De eerste wedstrijd van de Belgische coach als hoofd van de Monegasken staat gepland op zaterdag. AS Monaco reist naar Angers voor de achtste speeldag van de Ligue 1.