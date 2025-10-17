Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 602

Na de succesvolle seizoensstart van Bayern sprak de voorzitter van de Beierse club, Herbert Hainer, over Vincent Kompany. Hij prees zijn werk uitvoerig.

Na tien wedstrijden in alle competities sinds het begin van het seizoen, is de balans als volgt voor de Duitse club: tien overwinningen, nul gelijke spelen, nul nederlagen. Dit is simpelweg een record voor een team uit de vijf grote Europese competities.

Herbert Hainer is enorm tevreden met het werk dat Vincent Kompany levert. "Hij doet ongelooflijk goed werk. We spelen zeer, zeer aantrekkelijk voetbal en we scoren veel doelpunten."

"Het team heeft plezier, dat is te zien op het veld, maar ook na de wedstrijden. Er heerst een ongelooflijke teamgeest. De trainer is hiervoor verantwoordelijk, en hij werkt uitstekend, zowel op sportief als menselijk vlak", vervolgt hij bij Sky Sport.

Een belangrijke wedstrijd deze zaterdag

De voorzitter sprak ook over de "Der Klassiker" van deze zaterdag. "Onze grootste zorg tijdens de interlandbreak is altijd dat iedereen gezond terugkomt. Deze keer lijkt iedereen dat te zijn. Als we zaterdag winnen, lijkt de situatie er zeer, zeer goed uit te zien. Maar eerst moeten we de wedstrijd winnen. Het is nog te vroeg in het seizoen om over de titel te spreken. We zitten in een ongelooflijke positieve reeks en we willen zaterdag onze elfde opeenvolgende overwinning behalen."

"De eerste tegen tweede, beide teams zijn zeer goed aan het seizoen begonnen. We kijken allemaal enorm uit naar deze wedstrijd. Het wordt spannend, en we zullen alles moeten geven om Dortmund te verslaan", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

22:00
1
De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

10:00
Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

09:50
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

09:45
Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

09:30
Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

09:00
Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

08:40
1
De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

08:20
Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

08:00
14
Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

07:20
3
FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

07:40
Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

18:40
10
Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

06:30
5
OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

23:45
2
Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

23:00
2
KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

22:45
3
Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

22:30
"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

21:40
435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

21:30
1
Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

21:20
3
Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

21:00
Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

20:40
1
Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

20:35
1
Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

20:20
Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht De derde helft

Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht

20:00
3
Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

19:41
En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

19:20
"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

19:00
2
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

18:20
2
Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

18:00
Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

17:40
5
Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

16:50
4
"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

17:20
"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

17:00
Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

16:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 7
Union Berlin Union Berlin 20:30 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern München Bayern München 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke Birger J. Birger J. over Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn Soloria Soloria over Standard - Antwerp: - Madeiros Madeiros over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' Stefaan_82 Stefaan_82 over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard sven123 sven123 over Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL? Artevelde Artevelde over Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved