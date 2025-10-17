Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

Na de succesvolle seizoensstart van Bayern sprak de voorzitter van de Beierse club, Herbert Hainer, over Vincent Kompany. Hij prees zijn werk uitvoerig.

Na tien wedstrijden in alle competities sinds het begin van het seizoen, is de balans als volgt voor de Duitse club: tien overwinningen, nul gelijke spelen, nul nederlagen. Dit is simpelweg een record voor een team uit de vijf grote Europese competities.

Herbert Hainer is enorm tevreden met het werk dat Vincent Kompany levert. "Hij doet ongelooflijk goed werk. We spelen zeer, zeer aantrekkelijk voetbal en we scoren veel doelpunten."

"Het team heeft plezier, dat is te zien op het veld, maar ook na de wedstrijden. Er heerst een ongelooflijke teamgeest. De trainer is hiervoor verantwoordelijk, en hij werkt uitstekend, zowel op sportief als menselijk vlak", vervolgt hij bij Sky Sport.

Een belangrijke wedstrijd deze zaterdag

De voorzitter sprak ook over de "Der Klassiker" van deze zaterdag. "Onze grootste zorg tijdens de interlandbreak is altijd dat iedereen gezond terugkomt. Deze keer lijkt iedereen dat te zijn. Als we zaterdag winnen, lijkt de situatie er zeer, zeer goed uit te zien. Maar eerst moeten we de wedstrijd winnen. Het is nog te vroeg in het seizoen om over de titel te spreken. We zitten in een ongelooflijke positieve reeks en we willen zaterdag onze elfde opeenvolgende overwinning behalen."





"De eerste tegen tweede, beide teams zijn zeer goed aan het seizoen begonnen. We kijken allemaal enorm uit naar deze wedstrijd. Het wordt spannend, en we zullen alles moeten geven om Dortmund te verslaan", besluit hij.