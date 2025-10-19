Ongeloof in Nederland: thuisploeg sluit scheidsrechter op in kleedkamer

Scheidsrechter Michel van de Luitgaarden beleefde een bijzonder onaangename zaterdagmiddag bij de wedstrijd tussen Vlijmense Boys en Woudrichem. Na afloop werd hij naar eigen zeggen opgesloten in de kleedkamer door spelers van de thuisploeg.

“Een trieste dag”, reageerde de arbiter aangeslagen bij het Algemeen Dagblad. De KNVB heeft ondertussen hard ingegrepen. Tijdens de wedstrijd had Van de Luitgaarden al flink wat werk: meerdere gele kaarten en twee rode voor Vlijmense Boys.

Na het laatste fluitsignaal sloeg de sfeer om. “Eenmaal in de kleedkamer werd door een bovenraam met een bidon mijn kleding natgespoten”, vertelde hij. “Ik wilde snel vertrekken, maar de deur was op slot gedraaid. Pas toen ik zei dat ik de politie zou bellen, ging die weer open.”

Volgens betrokkenen zou het om een vergissing gaan, maar de scheidsrechter gelooft dat niet. Hij meldde het incident bij de KNVB, die prompt reageerde. Vlijmense Boys werd voor twee weken uit de competitie gehaald, een standaardmaatregel bij wangedrag tegenover een scheidsrechter. “Ik pik dit niet. Het woord is nu aan de tuchtcommissie”, aldus Van de Luitgaarden.

Twee weken uit competitie genomen

De timing van het incident kon amper slechter, want het gebeurde tijdens de landelijke ‘Week van de Scheidsrechter’. “Al vanaf de eerste minuut kreeg ik van Vlijmense kant van alles naar mijn hoofd", zei hij. “Dat hoort niet bij voetbal, zeker niet in een week waarin we respect voor officials juist willen benadrukken.”

Bij Vlijmense Boys is de ontzetting groot. De club moet een actieplan schrijven om herhaling te voorkomen en beraadt zich over bijkomende sancties. Voorzitter Michel van Vugt liet weten dat de wedstrijd tegen Sleeuwijk al niet doorging. “We willen eerst alles intern en met de KNVB regelen voordat we communiceren. Dat vinden we gepaster", klonk het.

Toch bevestigt Van Vugt dat de zaak ernstig wordt genomen. “We hebben getuigen bevraagd, maar dat blijkt lastig — bijna niemand heeft iets gezien. De KNVB handelde terecht snel: bij het opsluiten van een scheidsrechter volgt automatisch uitsluiting. Dat is logisch, en als bestuur onderschrijven we dat beleid volledig.”

