Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

Bij Chelsea lijkt Roméo Lavia eindelijk zijn ritme terug te vinden. De jonge Belg kreeg af te rekenen met blessureleed, maar maakt nu opnieuw minuten en groeit stap voor stap richting zijn beste vorm.

Het lijkt steeds beter te gaan voor Roméo Lavia bij Chelsea. De Belgische middenvelder wordt nog altijd als een enorm groot talent gezien, alleen kende hij al heel wat pech in zijn nog jonge carrière.

Lavia kreeg te maken met heel wat blessureleed, maar werkt nu aan de weg terug. Hij kwam zaterdag opnieuw in actie met Chelsea, al voor de derde wedstrijd op rij maakte hij minuten.

Chelsea pakt het voorzichtig aan met Lavia

Deze keer mocht hij een halve wedstrijd lang blijven staan. "We wisten dat Roméo geen 90 minuten ging spelen", zegt coach Enzo Maresca volgens HLN.

"Het plan was om hem 45 minuten te laten spelen. Kijk naar Reece James. We hebben hem rustig gebracht en nu speelt hij drie matchen per week. Zo moeten we ook werken met Roméo."

Chelsea wil uiteraard geen riscio's nemen met Lavia, zeker gezien zijn verleden. "Ik zou hem graag elke match op het veld hebben, maar dat is niet mogelijk. We moeten alles managen en iedereen fit houden."

