Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië bereidt zich intensief voor op de organisatie van het WK voetbal in 2034, met de uitgesproken ambitie om het beter te doen dan Qatar in 2022.

Via voormalig Al-Nassr-speler Khaled Aldisry heeft het koninkrijk een akkoord bereikt met FC Barcelona voor de oprichting van een officiële academie van de Catalaanse club in Riyad.

Deze opvallende stap illustreert de groeiende ambities van Saudi-Arabië in aanloop naar het wereldkampioenschap. Na meerdere overlegmomenten en wederzijdse bezoeken heeft FC Barcelona Khaled Aldisry officieel aangesteld als vertegenwoordiger van de club in Saudi-Arabië.

Hij krijgt de verantwoordelijkheid over de lancering en uitbouw van de academie, die tot doel heeft om jonge Saudische voetballers op te leiden volgens de methodes en waarden van een van de meest prestigieuze voetbalinstituten ter wereld.

Strategische visie

Het project is het resultaat van Aldisry’s strategische visie. Hij wist FC Barcelona te overtuigen van het lange termijnpotentieel en het belang van investeren in de Saudische voetbalinfrastructuur.

De academie zal fungeren als platform om internationale voetbalexpertise over te dragen aan het koninkrijk en om een nieuwe generatie spelers klaar te stomen voor het hoogste niveau. Het uiteindelijke doel is duidelijk: een competitieve nationale ploeg afleveren voor het WK 2034, dat in Saudi-Arabië zal plaatsvinden.