Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

Bayern München heeft met 0-3 gewonnen op het veld van Borussia Mönchengladbach. Der Rekordmeister zet zo zijn perfecte seizoensstart verder.

Club Brugge mocht het woensdag nog ondervinden: Vincent Kompany heeft van Bayern München een echte machine gemaakt dit seizoen. De ploeg wilde die indrukwekkende zegereeks deze namiddag verderzetten met een verplaatsing naar Borussia Mönchengladbach.

Een uitmatch die de Duitsers de voorbije jaren wel vaker problemen bezorgde. Zoals Kompany al aankondigde op zijn persconferentie, kreeg Jonas Urbig een basisplaats om wat wedstrijdritme op te doen met het oog op de bekerwedstrijd van volgende week, waarvoor Manuel Neuer geschorst zal zijn.

De beslissing om Neuer aan de kant te laten voor dit duel zorgde voor wat ophef in Duitsland, al bleek dat overbodig na de eerste helft. Bayern liet de tegenstander namelijk geen enkele keer op doel trappen. Mönchengladbach, dat na nog geen twintig minuten met tien man verder moest, beperkte zich tot verdedigen en haalde de rust met 0-0. Dat was eigenlijk al een prestatie op zich.

De druk werd na de pauze alleen maar groter. Met 82% balbezit en steeds meer dreigende aanvallen brak Bayern uiteindelijk door in de tweede helft. Joshua Kimmich opende de score na iets meer dan een uur spelen na een knap uitgespeelde aanval (64’, 0-1). Vijf minuten later verdubbelde Raphaël Guerreiro de voorsprong (69’, 0-2).

Bayern Munich delivering a masterpiece!

A beautiful build-up leading to a perfect goal 🥅 Joshua Kimmich the hero, saving them from doom 😂🔥 pic.twitter.com/MW3oRHE2N3 — PADRINO ozemhonmwen 🎩🤵🏻🔥💪🏼🤲🏼 (@DAYBREAKio) October 25, 2025

Vincent Kompany zorgt voor ongelooflijke reeks met Bayern München

Bayern kreeg uiteindelijk toch één schot tegen… in de vorm van een strafschop. Maar ook die leverde niets op voor Borussia: Kévin Stöger trapte de bal tegen de paal, waardoor doelman Urbig zijn netten schoon hield. In de slotfase maakten de bezoekers het helemaal af via de jonge Lennart Karl, die ook tegen Club Brugge al uitblonk.

De troepen van Vincent Kompany wonnen zo met 0-3 en boekten hun 13e opeenvolgende overwinning sinds het begin van het seizoen, goed om het record van AC Milan uit 1992/1993 te evenaren. Vince the Prince schrijft zo opnieuw geschiedenis bij Bayern, en het lijkt er niet op dat hij daar snel mee zal stoppen.