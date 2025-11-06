Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'
De contractsituatie van Leandro Trossard houdt alles en iedereen bij Arsenal FC al eventjes bezig. De Rode Duivel heeft ondertussen zijn beslissing genomen.

De huidige overeenkomst van Leandro Trossard loopt medio 2027 af. Met andere woorden: ten laatste komende zomer moet er een héél belangrijke beslissing genomen worden. 

Ook afgelopen zomer deed Arsenal FC diverse pogingen om het contract van Trossard te verlengen. Dat lukte niet, maar The Gunners paaiden onze landgenoot wél met een contractverlenging.

Interesse uit Londen, VS én woestijn

Crystal Palace snuffelde even aan Trossard, terwijl ook enkele clubs de Verenigde Staten en het Midden-Oosten interesse toonden in de 48-voudig Rode Duivel. Al mogen ze de plannen (voorlopig) opbergen.

"Mijn contract loopt nog tot en met volgend seizoen", aldus Trossard in The Sun. "Maar ik kan wel zeggen dat ik hier héél gelukkig ben. Ik hoop ook de komende seizoenen voor de prijzen te spelen met Arsenal."

Ik hoop ook de komende seizoenen voor de prijzen te spelen met Arsenal FC - Leandro Trossard

Al beslist Trossard natuurlijk niet alleen over zijn toekomst. "Het valt natuurlijk af te wachten wat de club wil en hoe ze over me denken. Arsenal is alvast een geweldige club."

Arsenal
Leandro Trossard

