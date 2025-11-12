"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

Patrick Goots analyseerde recent de situatie in de Jupiler Pro League. Hij ging daarbij in op de prestaties van Beerschot en de discussie rond het competitieformat. Zijn opmerkingen tonen hoe bijzonder de Belgische voetbalcontext kan zijn.

KV Kortrijk toch een moeilijke uitwedstrijd bij RWDM winnend af te sluiten.">Beerschot wist na een nederlaag tegen KV Kortrijk toch een moeilijke uitwedstrijd bij RWDM winnend af te sluiten. Goots benadrukte dat dit niet de eerste keer was dat de ploeg in de slotfase beslissend uitpakte.

“Zeer zeker. Nota bene tegen de ex-trainer Frédéric Frans. Beerschot scoorde opnieuw in de laatste tien minuten, net als in Lommel twee weken geleden en in Seraing op de openingsspeeldag”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Patrick Goots over geloof tot het einde

Volgens Goots is het inmiddels een kenmerk van de ploeg dat ze tot het laatste moment blijven strijden. “Zoiets gaat heel bepalend zijn om Beveren en Kortrijk – die allebei weer niet verloren – onder druk te zetten. Beerschot moet zich als derde trachten af te scheiden van de rest, want ook de derde maakt via een barrageduel nog kans op promotie.”

Competitieformat ter discussie

Naast de sportieve prestaties kwam ook het format van de competitie ter sprake. Goots gaf aan dat er gesprekken lopen over mogelijke aanpassingen. Zo riep Sam Baro iedereen bij elkaar om het format te herzien. Voor Goots zou het zeker mogen alvast.

De vraag of wijzigingen tijdens het seizoen geen competitievervalsing zouden zijn, werd door Goots beantwoord met een duidelijke mening. “Ja, maar wat mij betreft mogen de play-offs overeind blijven. Ik vind dat een leuk item op het einde van de competitie, al is het inderdaad raar dat men een beslissing via rechtszaken alsnog probeert terug te draaien. Stel je voor. In België kan echt alles”, voegde hij er nog aan toe.