Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

De Rode Duivels staan op één overwinning van het WK 2026. Uiteraard willen ze graag zowel in Kazachstan als tegen Liechtenstein winnen om zo met een goed gevoel de campagne uit te gaan. Deze week worden de matchen voorbereid in Tubeke.

Op woensdag was er een persconferentie, waar Charles De Ketelaere en Amadou Onana present tekenden. Die eerste had het onder meer over zijn statuut als diepe spits bij de Rode Duivels.

Onana is helemaal fit na blessure aan begin seizoen

Maar ook Onana had heel wat te vertellen, onder meer over zijn blessure aan het begin van het seizoen: "Dat was heel frustrerend, want elke speler wil gewoon op het veld staan en zoveel mogelijk spelen en de teamgenoten helpen."

De aanvoerdersband zit niet meer in het achterhoofd van Onana: "We hebben een goede kapitein op dit moment", liet hij zich ontvallen. De kwaliteiten van de Rode Duivels zijn op verschillende gebieden heel groot, zelfs als er een aantal spelers niet bij zijn zoals Lukaku en De Bruyne.

Wat heeft Onana te zeggen over Doku?

"Het wordt op termijn moeilijk om zonder spelers van wereldklasse als Lukaku en De Bruyne te spelen", geeft hij toe. "Maar we hebben nog veel topspelers met kwaliteiten."

En wat met Jérémy Doku? Die heeft een nieuwe stap gezet in het Engeland waar ook Onana speelt: "Hij heeft enorm veel talent en kwaliteiten. Het is een persoonlijke mening, maar voor mij is hij een van de beste wingers van de wereld."