Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

Geen Romelu Lukaku tegen Kazachstan en Liechtenstein. En dus wordt meteen gekeken naar Charles De Ketelaere om mogelijk diep in de spits plaats te nemen. Wat denkt hij daar zelf van? Hij mocht het komen uitleggen op de persconferentie in Tubeke.

De Rode Duivels kwamen dinsdag aan op het oefenkamp in Tubeke, op woensdag namen Amadou Onana en Charles De Ketelaere het woord in het Basecamp. En zij spreken honderduit.

Doordat Romelu Lukaku nog steeds geblesseerd is, wordt er gekeken naar Charles De Ketelaere als diepe spits tegen Kazachstan en Liechtenstein. "Ik weet niet of ik mij eerste spits voel of zo, maar ik heb wel vertrouwen in mezelf en in de ploeg."

Charles De Ketelaere als eerste spits bij de Rode Duivels?

"Ik kwam met een goed gevoel terug na de belangrijke zege in de laatste wedstrijd. Het maakt me op zich niet veel uit waar ik sta op het veld, maar het is een leuk gevoel om er een lijn in te kunnen trekken en door te gaan op die positie."

"Ik kan ook achter de spitsen spelen of op de flanken, maar ik heb nu het goede gevoel centraal voorin en ik denk dat de coach dat ook wel ziet", aldus Charles De Ketelaere op de persconferentie in Tubeke.

"Puur qua statistieken is mijn seizoen bij Atalanta Bergamo misschien iets minder, ook als de resultaten dan niet komen. Dat begon te wegen op de ploeg, maar de club doet het beste wat mogelijk is."