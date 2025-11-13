Alles draait vierkant: Napoli krijgt na De Bruyne en Lukaku wéér een zware klap te verwerken

Alles draait vierkant: Napoli krijgt na De Bruyne en Lukaku wéér een zware klap te verwerken
Bij Napoli stapelen de problemen zich op. De club verloor niet alleen van Bologna en kampt met interne onrust, maar krijgt nu ook nog eens slecht nieuws over middenvelder Frank Zambo Anguissa, die zwaar geblesseerd terugkeerde van de nationale ploeg.

Het draait momenteel vierkant bij Napoli. De Italiaanse topclub verloor vlak voor de interlandbreak met 2-0 van Bologna. Na afloop ontplofte coach Antonio Conte nét niet van woede.

Ondertussen lijkt zijn stoel zelfs te wankelen. Of hij na de interlandperiode nog trainer van Napoli zal zijn valt af te wachten, aangezien er een kloof ontstaan zou zijn tussen hem en een deel van de spelersgroep.

Maar daar kan uiteraard nog niets over gezegd worden met zekerheid. Wat wel vaststaat is dat Napoli opnieuw een sterkhouder voor lange tijd moet missen. Het gaat om Frank Zambo Anguissa.

Frank Zambo Anguissa is maanden out

Hij raakte bekend bij de nationale ploeg van Kameroen. De Italiaanse club kwam met een blessure-update. "Frank Zambo Anguissa, die geblesseerd raakte bij de nationale ploeg, heeft vandaag onderzoeken ondergaan in het Pineta Grande Hospital. Daaruit blijkt een ernstige scheur in de hamstring (de lange kop van de biceps femoris) van zijn linkerdij."

De Napoli-middenvelder is inmiddels begonnen aan zijn revalidatieproces. Na de zware blessures van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku is het een nieuwe domper. Volgens verschillende bronnen is Napoli zijn middenvelder, die praktisch alle wedstrijden in de basis staat, 2 tot 3 maanden kwijt.

