Crisis bij Napoli: krijgen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku een nieuwe trainer?
Vierde in de Serie A, op twee punten van koplopers Inter en Roma, zou Napoli binnenkort weleens afscheid kunnen nemen van zijn trainer Antonio Conte. Enkele mindere resultaten en een groeiende afstand met een deel van de spelersgroep zouden hem wel eens de das kunnen omdoen in het zuiden van Italië.

Het Napoli van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne begon het seizoen furieus, met vier opeenvolgende zeges in de competitie. Lange tijd stonden de mannen van Antonio Conte bovenaan, maar de voorbije weken hebben ze een serieuze klap gekregen.

Na een harde nederlaag tegen PSV in de Champions League, speelde Napoli vervolgens gelijk tegen Como en Frankfurt, en verloor het vorig weekend van Bologna (wat Conte woedend maakte). De ploeg staat nu vierde, op twee punten van de koplopers Inter Milan en AS Roma.

Staat Antonio Conte nu al voor een vertrek bij Napoli?

In Italië melden verschillende media, onder meer Il Mattino, dat er frustratie heerst bij het bestuur en bij Aurelio De Laurentiis over de recente teleurstellende resultaten. Er zou zelfs sprake zijn van een zekere afstand tussen Conte en een deel van de spelersgroep. Dat kunnen we ook afleiden uit enkele uitspraken van Stanislav Lobotka.

Volgens Il Mattino zal Antonio Conte deze week geen trainingen leiden. Hij zou pas op maandag terugkeren. Die pauze zou hij zelf gevraagd hebben na de nederlaag tegen Bologna.

Een gesprek tussen de coach en het bestuur zou er pas "vanaf het begin van volgende week" komen. Het dagblad besluit met een duidelijke waarschuwing: "De schaduw van zijn vertrek is nog lang niet verdwenen."

