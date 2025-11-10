Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

Napoli zit in een crisis sinds de blessure van Kevin De Bruyne. Zonder hun Belgische ster verloren de Napolitanen zondag alweer met 2-0 van Bologna, de vijfde nederlaag van het seizoen. Antonio Conte had na afloop geen genade voor zijn spelers. "Ze zijn alleen met zichzelf bezig", fulmineerde hij.

De regerende kampioen was opnieuw totaal onmondig. In de laatste vier wedstrijden kon Napoli amper één keer scoren, en ook het spel is al weken ondermaats. Conte, die duidelijk op zijn limiet zit, trok na het verlies hard van leer. “Vijf nederlagen zijn gewoon te veel voor een ploeg die wil meestrijden om de titel.”

Hoewel Napoli nog vierde staat, ziet Conte de malaise diepgeworteld. “Ik mis passie, grinta, enthousiasme, dat wat ons kampioen maakte. Ik voel dit al maanden aankomen. De spelers spelen voor zichzelf, niet als team. En dat is mijn grootste zorg.”

Een dood team

De Italiaanse coach spaarde zichzelf daarbij niet. “In het hoofd van spelers kruipen is moeilijk. Misschien doe ik mijn werk niet goed genoeg. Maar één ding is zeker: ik wil geen dood team trainen.”

De afwezigheid van De Bruyne maakt het probleem alleen maar groter. Sinds zijn blessure tegen Inter kelderden de cijfers van Napoli: minder schoten in de zestien, minder grote kansen en een duidelijke daling in balbezit op de helft van de tegenstander.

Volgens Sky Italia zakte het balbezit in het aanvallende derde van 68 naar 43 procent. De Bruyne’s creativiteit en vista ontbreken duidelijk. Zonder hem oogt Napoli inspiratieloos en Conte’s geduld lijkt stilaan op.