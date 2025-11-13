Rode Duivels leggen oefenwedstrijden vast die de KBVB financieel geen windeieren zal leggen

De Rode Duivels zullen hun voorbereiding op het WK 2026 in maart starten met een stage in de Verenigde Staten. Daar spelen ze twee oefenwedstrijden: op 28 maart in Atlanta tegen Mexico en op 31 maart in Chicago tegen gastland VS, schrijft Het Nieuwsblad.

Beide landen zijn samen met Canada organisator van het WK, dat drie maanden later van start gaat. De Belgische voetbalbond wil de plannen officieel pas bevestigen zodra de WK-kwalificatie mathematisch binnen is.

Met nog drie punten nodig uit de duels tegen Kazachstan en Liechtenstein lijkt dat echter een formaliteit. De bond wil de voorbereiding op het wereldkampioenschap nu al zorgvuldig plannen.

De keuze voor de VS is zowel financieel als praktisch ingegeven. De twee vriendschappelijke wedstrijden zouden samen meer dan één miljoen euro opleveren, wat voor de bond – die zich in een besparingsronde bevindt – een welgekomen meevaller is. Ook logistiek ziet men het als een waardevolle oefening richting het WK.

Direct ook de logistiek voor het WK regelen

De reis biedt de mogelijkheid om alvast te wennen aan de omstandigheden waarin het WK zal plaatsvinden: grote afstanden, tijdsverschillen en het vinden van een optimaal basecamp. De Belgische delegatie zal die periode gebruiken om ter plaatse voorbereidingen te treffen en praktische details te verfijnen.

Toch is niet iedereen enthousiast. Veel spelers van de Rode Duivels zijn in maart betrokken bij cruciale fases van hun clubcompetities. Acht tot tien uur vliegen en een tijdsverschil van zes à zeven uur worden door clubs niet als ideaal gezien. Sommigen vrezen vermoeidheid of blessures bij hun sleutelspelers.

Binnen de voetbalbond wuift men die bezorgdheden weg. “Afzeggingen horen er altijd bij", klinkt het in Het Nieuwsblad. “Maar deze reis is een unieke kans om ons optimaal klaar te stomen voor een WK dat op Amerikaanse bodem plaatsvindt.”