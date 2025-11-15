En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

De Rode Duivels begonnen met een verrassing aan hun duel tegen Kazachstan: Youri Tielemans stond onverwacht niet in de basis. Daardoor moest bondscoach Rudi Garcia last minute een nieuwe kapitein kiezen, en die eer viel uiteindelijk Hans Vanaken te beurt.

Al voor de aftrap werden fans van de Rode Duivels verrast: geen Youri Tielemans in de basis. Bondscoach Rudi Garcia had daags voordien nochtans gezegd dat hij zou starten. De middenvelder gaf zelf ook aan dat hij klaar was.

Maar om de een of andere reden besloot Garcia om hem toch niet op te stellen. Maar door de aanvoerder op de bank te laten starten, en in afwezigheid van Lukaku, Courtois en De Bruyne, moest de bondscoach een nieuwe knoop doorhakken.

Hans Vanaken was plots aanvoerder

Uiteindelijk besliste hij dat Hans Vanaken de aanvoerdersband mocht dragen tegen Kazachstan. "Twee uur op voorhand wist ik het. Het stond plots bij de opstellingen. Natuurlijk was ik wel wat verrast", zei de middenvelder van Club Brugge bij Het Laatste Nieuws.

"We missen ook wel wat spelers die kapitein zouden zijn, maar er waren zeker wel wat kandidaten binnen de ploeg", gaat hij verder. Vanaken speelde uiteindelijk een zeer goede partij en was samen met Jérémy Doku en Timothy Castagne bij de beste Belgen op het veld.





"Ik vind het een hele eer om het te mogen zijn. Ik ben geen De Bruyne of Lukaku, maar ik heb het op mijn eigen manier proberen doen", besluit Vanaken.