Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk
De laatste wedstrijd van Portugal was niet meteen een geweldig succes. Naast de nederlaag was er ook een uitbarsting van Cristiano Ronaldo. Die pakte een rode kaart op aangeven van de VAR - een pijnlijke zaak.

De Rode Duivels kunnen zich zaterdag plaatsen voor het WK in Canada, de VS en Mexico. Ook diverse andere landen maken nog steeds kans op het WK. Zo ook onder meer Portugal.

Cristiano Ronaldo pakt rode kaart tegen Ierland

De Portugezen deden deze week wel een slechte zaak, door met 2-0 te verliezen tegen Ierland. In die wedstrijd slikte Cristiano Ronaldo bovendien een rode kaart - op aangeven van de VAR.

Na zijn elleboogstoot ging hij bovendien ook nog flink over de rooie. Daardoor moet hij vrezen voor meer dan één wedstrijd schorsing, waardoor hij mogelijk de eerste match(en) van het WK 2026 zal moeten missen.

Johan Boskamp is streng voor Cristiano Ronaldo van Portugal

“Hij raakte geen knikker in die wedstrijd, maar die elleboog was wel goed raak. Een belachelijke actie natuurlijk. Geen idee waarom hij zoiets nog zou doen op zijn leeftijd", aldus Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

De analist was niet blij met wat CR7 deed. En hij vraagt zich bovendien af of hij wel zo hard gemist zou worden als hij een paar matchen niet kan spelen op het WK. "De enige onmisbare speler daar is Bruno Fernandes. Hij is het kloppende hart van die ploeg. Je kan wel een mooie auto hebben, maar zonder motor heb je er weinig aan. Dat is wat Bruno Fernandes is bij Portugal."

Volg Portugal - Armenië live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (16/11).

