Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

De WK-kwalificatieavond leverde een stortvloed aan ontwikkelingen op in Europa. Noorwegen lijkt zeker van zijn eerste WK in bijna 3 decennia, Frankrijk plaatste zich overtuigend, Portugal beleefde een nachtmerrie met een rode kaart voor Cristiano Ronaldo, en Italië stelde opnieuw teleur.

Noorwegen – Estland (4-1)

Noorwegen zette opnieuw een grote stap richting zijn eerste WK in 27 jaar met een overtuigende 4-1-zege tegen Estland. Na een trage start brak Alexander Sørloth de ban kort na rust en verdubbelde hij meteen de voorsprong. Erling Haaland nam daarna over met twee treffers in zes minuten tijd.

Estland kon via Robi Saarma nog milderen, maar kwam nergens in de buurt van een comeback. Met een perfect parcours en een gigantisch doelsaldo lijkt Noorwegen al zeker van het WK. Italië moet twee monsterscores neerzetten om de Scandinaviërs nog te achterhalen.

Azerbeidzjan – IJsland (0-2)

IJsland houdt zijn WK-droom levend dankzij een degelijke 0-2-zege in Azerbeidzjan. Ex-AZ’er Albert Gudmundsson opende de score voor rust, waarna Sverrir Ingi Ingason met de 0-2 de match besliste.

Voor Azerbeidzjan stond er niets meer op het spel, maar IJsland heeft nog alles te winnen. Als het ook Oekraïne klopt, mag het land via de play-offs dromen van zijn tweede WK ooit.

Frankrijk – Oekraïne (4-0)

Frankrijk heeft zich officieel geplaatst voor het WK 2026 dankzij een ruime 4-0-zege tegen Oekraïne. De equipe van Didier Deschamps domineerde van begin tot eind, maar vond pas na rust echt de doorbraak. Kylian Mbappé opende via een panenka, waarna Michael Olise en Hugo Ekitiké de score verder aandikten. Mbappé prikte in de slotfase ook zijn 55ste interlandgoal binnen.

Oekraïne probeerde via counters gevaar te creëren, maar de Franse defensie stond pal. Met zowel Oekraïne als IJsland op zeven punten, zal hun onderlinge duel beslissen wie via de play-offs mag hopen op kwalificatie.

Ierland – Portugal (2-0)

Portugal beleefde een rampscenario in Dublin. Ierland stond halfweg al 2-0 voor dankzij twee goals van Troy Parrott, en tot overmaat van ramp verloor Portugal zijn aanvoerder. Cristiano Ronaldo deelde een elleboog uit aan O’Shea, kreeg na VAR-ingrijpen rood en reageerde met cynische gebaren richting de thuisfans.

De nederlaag betekent dat Portugal nog altijd niet zeker is van het WK-ticket. Bovendien hangt Ronaldo mogelijk een schorsing boven het hoofd die hem zelfs de eerste WK-wedstrijd kan kosten. Zonder misstappen tegen Armenië moet Portugal orde op zaken stellen — en dat dus zonder zijn superster.

Italië – Moldavië (2-0)

Italië begon de avond met het besef dat Noorwegen had gewonnen en dat rechtstreekse kwalificatie alleen nog met een bijna onmogelijke ommekeer in doelsaldo mogelijk was. Die druk woog zwaar op de ploeg van Gennaro Gattuso, die lang geen vuist kon maken tegen het bescheiden Moldavië.

Pas in de slotfase zorgden Gianluca Mancini en Francesco Esposito voor opluchting met twee late doelpunten. Italië keert naar huis met drie punten, maar de wedstrijd tegen Noorwegen van zondag is sportief gesproken vrijwel overbodig.

Andorra – Albanië (0-1)

Albanië blijft dromen van een historische eerste WK-deelname. Dankzij een 0-1-zege in Andorra en het verlies van Servië bij Engeland is het Balkanland zeker van de tweede plaats in de groep, goed voor een plekje in de play-offs.

Torino-middenvelder Kristjan Asllani maakte het enige doelpunt van een wedstrijd die verder weinig spektakel bood. Voor Albanië telt het resultaat. En dat was voldoende om het sprookje levend te houden.