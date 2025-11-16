🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS
Foto: © photonews
Word fan van Verenigde Staten! 4

De VS speelden zondag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay, al kwam er niet veel vriendschap aan te pas. Er brak namelijk een massale vechtpartij uit.

De organiserende landen van het WK 2026 zijn uiteraard automatisch geplaatst voor het toernooi. Omdat het dit keer om drie gastlanden gaat, een unicum, betekent dat ook dat drie grote CONCACAF-teams in aanloop naar het WK enkel oefenwedstrijden kunnen spelen.

De Verenigde Staten namen het in dat kader afgelopen nacht in Pennsylvania op tegen Paraguay. Dat land is zelf al zeker van het WK-ticket: Paraguay eindigt minstens zesde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone, goed voor het laatste rechtstreekse ticket.

Stevige knokpartij vlak voor het einde

De Verenigde Staten wonnen deze interessante oefenwedstrijd met 2-1, dankzij doelpunten van Giovanni Reyna en Folarin Balogun, twee sterren van de nationale ploeg die nu onder leiding staat van Mauricio Pochettino. Maar tegen het einde van de match liepen de gemoederen hoog op.

Een kleine discussie tussen Alex Freeman en de Paraguayaan Gustavo Gómez, over een inworp waar ze allebei aanspraak op maakten, mondde namelijk uit in een vechtpartij. Verschillende spelers die op de bank zaten, bemoeiden zich ermee.

Er werden slagen en trappen uitgedeeld terwijl er ook flink wat geworsteld werd. Allemaal nergens voor nodig. Vooral beschamend dat zoiets moet gebeuren in een vriendschappelijke wedstrijd. Er werd uiteindelijk slechts één rode kaart uitgedeeld, wat ook moeilijk te begrijpen is.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Verenigde Staten

Meer nieuws

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

15:30
1
"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

15:00
1
"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

14:30
1
Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

14:00
1
De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet Analyse

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

13:30
3
Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

13:00
Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

12:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

11:00
De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

11:30
Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

11:00
1
Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

10:30
Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

10:00
2
Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

09:30
Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

09:00
5
Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

08:40
Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

08:20
Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

07:00
14
Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

06:30
3
Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

23:00
14
Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

22:30
18
Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

22:00
7
Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

21:40
14
En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

21:20
Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

21:00
2
Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

20:30
2
Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

20:00
1
Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

19:30
4
Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

19:00
9
Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

18:30
Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

18:00
21
Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

16:56
Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

17:30
🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

17:00
JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

16:30
1
Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

16:00
Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

15/11
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over "Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk 1872 1872 over "Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne" Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - Union SG: 1-1 André Coenen André Coenen over De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet André Coenen André Coenen over Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn Andreas2962 Andreas2962 over Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet" J K J K over Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved