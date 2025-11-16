🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

De VS speelden zondag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay, al kwam er niet veel vriendschap aan te pas. Er brak namelijk een massale vechtpartij uit.

De organiserende landen van het WK 2026 zijn uiteraard automatisch geplaatst voor het toernooi. Omdat het dit keer om drie gastlanden gaat, een unicum, betekent dat ook dat drie grote CONCACAF-teams in aanloop naar het WK enkel oefenwedstrijden kunnen spelen.

De Verenigde Staten namen het in dat kader afgelopen nacht in Pennsylvania op tegen Paraguay. Dat land is zelf al zeker van het WK-ticket: Paraguay eindigt minstens zesde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone, goed voor het laatste rechtstreekse ticket.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Stevige knokpartij vlak voor het einde

De Verenigde Staten wonnen deze interessante oefenwedstrijd met 2-1, dankzij doelpunten van Giovanni Reyna en Folarin Balogun, twee sterren van de nationale ploeg die nu onder leiding staat van Mauricio Pochettino. Maar tegen het einde van de match liepen de gemoederen hoog op.

Een kleine discussie tussen Alex Freeman en de Paraguayaan Gustavo Gómez, over een inworp waar ze allebei aanspraak op maakten, mondde namelijk uit in een vechtpartij. Verschillende spelers die op de bank zaten, bemoeiden zich ermee.

Er werden slagen en trappen uitgedeeld terwijl er ook flink wat geworsteld werd. Allemaal nergens voor nodig. Vooral beschamend dat zoiets moet gebeuren in een vriendschappelijke wedstrijd. Er werd uiteindelijk slechts één rode kaart uitgedeeld, wat ook moeilijk te begrijpen is.