Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

Bondscoach Rudi Garcia wil de teleurstelling van Kazachstan achter zich laten en weigert er nog over te praten. Ondanks dat er nog veel vragen waren, wil hij het onderwerp liever achter zich laten, wat toch niet meteen de aanwezige journalisten blij zal maken.

Bij VTM Nieuws wou Garcia al even reageren voor zijn persconferentie, die met een halfuur werd uitgesteld. “We hadden moeten winnen. Als we 1-4 hadden gewonnen, hadden we nu niet hetzelfde gesprek gehad", zei Garcia. “Kazachstan was niet per se goed, we hebben onszelf alleen in moeilijkheden gebracht. Hun doelman heeft ook mirakels verricht.”

De Franse coach richt zijn blik volledig op de kwalificatie. “Aan ons om wel goals te maken tegen de keeper van Liechtenstein. We willen de kwalificatie veroveren in Luik en de fans een geweldige avond bezorgen.”

Garcia benadrukt dat hij het gesprek over Kazachstan wil afsluiten. “Ik wil het graag niet meer over Kazachstan hebben. Morgen gaan we tonen dat we ook goed aan de match beginnen.”

Rudi Garcia wou geen tijd meer verspillen aan Kazachstan

Hij geeft aan dat zijn focus volledig bij de voorbereiding ligt. “Nogmaals: we concentreren ons op morgen en denken niet meer aan de vorige match. We hebben vertrouwen dat we ons morgen zullen kwalificeren. Als je vragen hebt over Liechtenstein, wil ik die graag beantwoorden.”





De persrelatie blijft daardoor gespannen. “We zullen de best mogelijke ploeg opstellen. Of ik niet veel wil zeggen? We hebben nog een training te gaan en ik wil liever zo weinig mogelijk tijd verspillen", besloot Garcia.