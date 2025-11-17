Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

Rudi Garcia zit pas aan zijn tiende interland met de Rode Duivels, maar toch hangt er al een wolk van twijfel boven zijn hoofd. De Franse bondscoach zou intern al in vraag zijn gesteld, al lijkt een afscheid momenteel nog een brug te ver.

Ondertussen is er onrust in en rond de nationale ploeg, net in een periode waarin de sfeer nochtans cruciaal is. Het contrast met de eerste maanden is groot. De gemoedelijke toon, humor en pogingen om Nederlands te spreken tijdens persmomenten zijn stilaan verdwenen. Garcia oogt gespannen en lijkt sneller onder druk te komen dan zijn voorgangers.

Ouderwets en tactisch te beperkt?

Dat heeft volgens waarnemers minder te maken met de media, al voelde Garcia af en toe al wat prikjes vanuit Vlaanderen. De kritiek zou ook van binnenuit komen. Zowel spelers als directieleden zouden twijfels hebben over zijn aanpak, los van het teleurstellende gelijkspel tegen Kazachstan. De uitspraken van Jeremy Doku over het analytisch vermogen van de staf maakten het er niet rustiger op.

Al na het tweede trainingskamp bereikten negatieve signalen Vincent Mannaert. Enkele spelers vonden Garcia’s visie ouderwets en tactisch te beperkt, waardoor sommigen aan de periode onder Marc Wilmots moesten terugdenken. Mannaert temperde die kritieken, maar zou zelf eveneens vraagtekens hebben geplaatst.

De Grote Vier moeten top zijn

De teleurstellende resultaten tegen Noord-Macedonië en Kazachstan versterken die twijfels alleen maar. De kwalificatie lijkt dinsdag tegen Liechtenstein binnen handbereik, maar de Rode Duivels sluiten de campagne af met meer onzekerheden dan zekerheden, amper zeven maanden voor het WK. Een plotse trainerswissel lijkt onlogisch, maar ook het blind verdergaan zonder aanpassingen is geen evidentie.





Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne fit krijgen, Thibaut Courtois in topvorm houden en Jeremy Doku verder laten groeien tot absolute wereldtop zijn de handvaten waar we ons moeten aan vasthouden. Als die puzzelstukken passen, kan de zomer alsnog mooi worden. En kan misschien ook de glimlach van Garcia terugkeren.