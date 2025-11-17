Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"
Italië dreigt het WK (opnieuw) te missen. De Italianen moeten hun ticket via barrages proberen afdwingen. En daar kan Gennaro Gattuso niet om lachen.

Italië botste in de WK-kwalificatiecampagne op Noorwegen. De Noren bleken twee keer - afgelopen zondag werd er zelfs met 1-4 gewonnen op Italiaanse bodem - te sterk voor La Squadra Azzurra.

Geen man overboord, horen we u denken? In Italië is er wél paniek. De barragewedstrijden zorgen nog steeds voor een trauma bij de voetbalgekke Italianen. Italië miste op die manier immers de laatste twee WK's.

We hebben zes van onze acht wedstrijden gewonnen en dreigen het WK alsnog te missen

"In mijn tijd ging de beste tweede in de kwalificatiereeks ook rechtstreeks naar het WK", foetert Gennaro Gattuso. "We hebben zes van onze acht wedstrijden gewonnen en dreigen het WK alsnog te missen."

De bondscoach van Italië hekelt het Europese kwalificatiesysteem. "In 1990 en 1994 deden er twee of drie Afrikaanse landen mee aan het WK. Nu zullen dat er negen zijn. Dat is niet controversieel bedoeld, maar iedereen weet maar al te goed dat dat het niveau niet ten goede zal komen."

Eis om verandering

"In Zuid-Amerika plaatsen zes van de tien landen zich automatisch", besluit Gattuso. "De zevende in die rangschikking mag nog eens proberen via barrages. Dat is toch triestig? Maar om iets te veranderen moet ik bij de organisatoren zijn, hé?".

