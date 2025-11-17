Met een hoop (ex-)JPL-spelers in de hoofdrol: Congo plaatst zich voor internationale barrages na thriller tegen Nigeria

De finale van de Afrikaanse WK-barrages tussen DR Congo en Nigeria werd een zenuwslopende strijd. Pas na strafschoppen viel de beslissing in Rabat, waar heel wat (ex-)JPL-spelers een hoofdrol speelden in een avond vol spanning, onverwachte wendingen en Belgische connecties.

DR Congo en Nigeria speelden zondagavond de finale van de WK-barrages in de Afrikaanse zone. Pas na strafschoppen viel de beslissing. Bij Congo stonden er heel wat (ex-)JPL-spelers op het veld.

Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Noah Sadiki (ex-Anderlecht, ex-Union) en Ngal'ayel Mukau (ex-KV Mechelen) mochten aan de wedstrijd starten voor Congo. Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp, ex-Standard) en Edo Kayembe (ex-Anderlecht, ex-Eupen) vielen in. Mario Stroeykens (Anderlecht) en Matthieu Epolo (Standard) kregen geen minuten.

Bij Nigeria waren er basisplaatsen voor Victor Osimhen (ex-Charleroi) en Wilfred Ndidi (ex-Genk). Tolu Arokodare (ex-Genk), Moses Simon (ex-Gent) en Chidera Ejuke (ex-Antwerp) startten op de bank, maar maakten minuten met een invalbeurt. Raphael Onyedika (Club Brugge), Alhassan Yusuf (ex-Antwerp) en William Troost-Ekong (ex-Gent) bleven 120 minuten op de bank.

Congo wint pas na strafschoppen

De wedstrijd werd op neutraal terrein gespeeld, in Rabat, Marokko. Na drie minuten spelen kwam Nigeria op voorsprong via een doelpunt van Frank Onyeka. Het antwoord van Congo kwam een halfuur later.

In minuut trapte Meschak Elia raak, die de 1-1 op het bord zette. Nadien werd er niet meer gescoord, dus gingen we naar strafschoppen. Sadiki en Balikwisha scoorden voor Congo, terwijl Mbemba de wedstrijd besliste met zijn penalty.

Zo speelt Congo nu intercontinentale barrages, die in maart 2026 doorgaan in Mexico. Naast Congo, Nieuw-Caledonië en Bolivia zullen er nog drie deelnemers volgen.