Opvallend: Erling Haaland bedankt Italiaans international... die constant in zijn billen kneep
talië beleefde een nieuwe off-day: het had met negen goals verschil van Noorwegen moeten winnen voor een rechtstreeks WK-ticket, maar ging zelf met 1-4 onderuit. Erling Haaland was bepalend én extra gemotiveerd, met een opvallende reden.

Het is opnieuw pijnlijk verlopen voor Italië: het land moest met negen doelpunten verschil winnen van Noorwegen voor een rechtstreeks WK-ticket. Alleen verloor het met 1-4.

Erling Haaland was in vorm. Na de gelijkmaker van Antonio Nusa scoorde de Noorse spits twee keer om zijn land voorbij Italië te helpen. Na afloop gaf hij aan dat hij extra gemotiveerd was.

Haaland onthult bizarre provocatie van Mancini

En daar had Haaland ook een bepaald reden voor... Volgens Sporza vertelde hij aan het Noorse TV2 dat Gianluca Mancini de hele tijd met hem bezig was.

"Toen we op achterstand stonden, kneep hij de hele tijd in mijn billen. Ik dacht bij mezelf: waar ben je allemaal mee bezig? Ik raakte geïrriteerd en bedankte hem voor de extra motivatie. "Nu kan je het krijgen"", klonk het bij Haaland.

"Ik wil Mancini dan ook bedanken. Dit is waarschijnlijk de indrukwekkendste wedstrijd van onze ploeg tot nu toe. Het laat zien dat we onvoorspelbaar zijn. Ploegen houden nu echt rekening met ons", besluit de doelpuntenmachine van Manchester City.

