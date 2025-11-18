Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

Amadou Onana zal de trip naar Kazachstan nog lang herinneren. Niet alleen om het teleurstellende gelijkspel tegen de nummer 115 van de wereld, maar vooral wegens een onverwacht en haast absurd probleem: hij had geen geschikte voetbalschoenen om op het kunstgras van Astana te spelen.

De middenvelder bestelde vooraf een nieuw paar Adidas, maar de levering naar het Basecamp in Tubeke liep vertraging op. Daardoor vertrok hij met zijn oude schoenen in de bagage, die niet geschikt waren voor het kunstgrasveld, schrijft Het Nieuwsblad. De stress was meteen voelbaar binnen de staf.

Er werd snel geschakeld en een tweede bestelling werd geplaatst, dit keer rechtstreeks naar het hotel in Astana. Maar ook daar bleef het pakket uit. Vervolgens trok een delegatie van de Belgische voetbalbond de stad in om een geschikt paar te kopen, maar maat 47 bleek nergens beschikbaar.

Teammanager moest twee keer overstappen met Onana zijn schoenen

Vrijdagochtend arriveerde de zending eindelijk in Tubeke en werd plan D geactiveerd: de schoenen persoonlijk overbrengen met het vliegtuig. De opdracht kwam terecht bij Miguel Capilla, teammanager van de nationale zaalvoetbal- en U17-ploegen.

Capilla moest via Istanbul reizen omdat er geen rechtstreekse vlucht bestond. Een lange omweg, maar hij kwam zaterdagochtend aan in Astana. En daar wachtte een verrassende twist: tegelijk met hem was ook het expresspakket eindelijk aangekomen.





Van complete paniek ging Onana plots naar luxe: geen schoenen werd uiteindelijk twee paar schoenen. De oplossing kwam er net op tijd, maar het verhaal zal nog lang blijven circuleren in de nationale ploeg.