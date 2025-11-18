Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amadou Onana zal de trip naar Kazachstan nog lang herinneren. Niet alleen om het teleurstellende gelijkspel tegen de nummer 115 van de wereld, maar vooral wegens een onverwacht en haast absurd probleem: hij had geen geschikte voetbalschoenen om op het kunstgras van Astana te spelen.

De middenvelder bestelde vooraf een nieuw paar Adidas, maar de levering naar het Basecamp in Tubeke liep vertraging op. Daardoor vertrok hij met zijn oude schoenen in de bagage, die niet geschikt waren voor het kunstgrasveld, schrijft Het Nieuwsblad. De stress was meteen voelbaar binnen de staf.

Er werd snel geschakeld en een tweede bestelling werd geplaatst, dit keer rechtstreeks naar het hotel in Astana. Maar ook daar bleef het pakket uit. Vervolgens trok een delegatie van de Belgische voetbalbond de stad in om een geschikt paar te kopen, maar maat 47 bleek nergens beschikbaar.

Teammanager moest twee keer overstappen met Onana zijn schoenen

Vrijdagochtend arriveerde de zending eindelijk in Tubeke en werd plan D geactiveerd: de schoenen persoonlijk overbrengen met het vliegtuig. De opdracht kwam terecht bij Miguel Capilla, teammanager van de nationale zaalvoetbal- en U17-ploegen.

Capilla moest via Istanbul reizen omdat er geen rechtstreekse vlucht bestond. Een lange omweg, maar hij kwam zaterdagochtend aan in Astana. En daar wachtte een verrassende twist: tegelijk met hem was ook het expresspakket eindelijk aangekomen.

Van complete paniek ging Onana plots naar luxe: geen schoenen werd uiteindelijk twee paar schoenen. De oplossing kwam er net op tijd, maar het verhaal zal nog lang blijven circuleren in de nationale ploeg.

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Liechtenstein live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Amadou Onana

Meer nieuws

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

10:00
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

09:15
Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

19:00
1
Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

06:30
Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten

Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten

09:00
KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

09:30
1
Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

08:40
Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

09:15
PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

08:20
Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

17:20
2
Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

08:00
3
Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

16:41
3
Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

07:20
Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

07:00
Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

18:20
De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

23:00
Na ontslag bij Gent: 'Arnar Vidarsson in beeld bij deze Belgische profclub'

Na ontslag bij Gent: 'Arnar Vidarsson in beeld bij deze Belgische profclub'

05:30
"Keizer van de recidive": Bondsparket is zeer streng voor Stijn Stijnen en vraagt nieuwe schorsing

"Keizer van de recidive": Bondsparket is zeer streng voor Stijn Stijnen en vraagt nieuwe schorsing

06:00
Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

14:30
10
Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

13:30
1
Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

21:20
Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

22:30
2
Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

22:00
Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

21:40
Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

12:00
4
Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

21:00
2
Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

20:20
Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

11:40
1
Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct

Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct

20:40
Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

19:20
6
Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

19:40
Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic

Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic

20:00
3
Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

18:40
1
"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

18:00
4
Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

17/11
3
Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 20:45 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 20:45 Griekenland Griekenland
Wales Wales 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 20:45 Denemarken Denemarken
België België 20:45 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 20:45 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 20:45 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 20:45 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 20:45 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 20:45 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

DonEddy1976 DonEddy1976 over Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen cartman_96 cartman_96 over "Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen FCBalto FCBalto over België - Liechtenstein: - Soloria Soloria over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport Karnaval Karnaval over Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan petedonk petedonk over Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer Wes Wes over Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes André Coenen André Coenen over Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic André Coenen André Coenen over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved