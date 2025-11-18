Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

België heeft zich geplaatst voor de Eliteronde van de EK-kwalificaties U19. In Paços de Ferreira pakten de jonge Duivels een belangrijk punt tegen Portugal, genoeg om de volgende ronde te bereiken.

België speelde dinsdag in Paços de Ferreira zijn derde wedstrijd van groep C in de kwalificaties voor het EK U19 van 2026, tegen Portugal. De jongens van David Penneman sleepten een gelijkspel uit de brand, genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

In de eerste twee duels had België gewonnen van Noord-Macedonië en vervolgens zaterdag gelijkgespeeld tegen Estland. Die kleine misstap hield de U19 echter niet tegen: door het punt tegen Portugal stoten ze door naar de Eliteronde.

Belgische U19 mag naar de Eliteronde

België en Portugal eindigen allebei met 5 punten en delen zo de leiding in groep 11. De eerste twee van elke poule plaatsen zich. De Eliteronde vindt plaats in het voorjaar en bepaalt wie naar de eindfase in juni-juli 2026 mag.

De Belgische U19 kwamen op voorsprong dankzij Lino Decresson (18), aanvaller van Jong Genk, na een knappe actie van Mael Debondt (Stade de Reims). In de tweede helft maakte Gonçalves gelijk vanaf de penaltystip.

Dat deed hij na een fout van David Opoku (17) van OH Leuven. Argus Vanden Driessche, reservedoelman van Club NXT, hield zijn ploeg verder overeind tussen de palen.

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

