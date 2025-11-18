Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

België heeft zich geplaatst voor de Eliteronde van de EK-kwalificaties U19. In Paços de Ferreira pakten de jonge Duivels een belangrijk punt tegen Portugal, genoeg om de volgende ronde te bereiken.

België speelde dinsdag in Paços de Ferreira zijn derde wedstrijd van groep C in de kwalificaties voor het EK U19 van 2026, tegen Portugal. De jongens van David Penneman sleepten een gelijkspel uit de brand, genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

In de eerste twee duels had België gewonnen van Noord-Macedonië en vervolgens zaterdag gelijkgespeeld tegen Estland. Die kleine misstap hield de U19 echter niet tegen: door het punt tegen Portugal stoten ze door naar de Eliteronde.

Belgische U19 mag naar de Eliteronde

België en Portugal eindigen allebei met 5 punten en delen zo de leiding in groep 11. De eerste twee van elke poule plaatsen zich. De Eliteronde vindt plaats in het voorjaar en bepaalt wie naar de eindfase in juni-juli 2026 mag.

De Belgische U19 kwamen op voorsprong dankzij Lino Decresson (18), aanvaller van Jong Genk, na een knappe actie van Mael Debondt (Stade de Reims). In de tweede helft maakte Gonçalves gelijk vanaf de penaltystip.





Dat deed hij na een fout van David Opoku (17) van OH Leuven. Argus Vanden Driessche, reservedoelman van Club NXT, hield zijn ploeg verder overeind tussen de palen.