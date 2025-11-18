PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

Het conflict tussen Paris Saint-Germain en Kylian Mbappé heeft opnieuw een dramatische wending genomen. De Franse landskampioen eist nu 240 miljoen euro schadevergoeding van zijn voormalige sterspeler voor de Parijse arbeidsrechtbank.

Dat is een reactie op de 263 miljoen euro die Mbappé zelf claimt te hebben tegoed van PSG. De nieuwe eis van PSG vloeit voort uit de mislukte onderhandelingen met Al-Hilal in de zomer van 2023. De Saudische club was bereid 300 miljoen euro te betalen, maar Mbappé blokkeerde zelf de transfer. Hierdoor liep PSG volgens eigen zeggen een enorme financiële opportuniteit mis.

Mbappé werd na de transfersoap tijdelijk uit de A-kern gezet, maar keerde later toch terug onder coach Luis Enrique om het seizoen uit te spelen. Enkele maanden later vertrok hij transfervrij naar Real Madrid, wat bij PSG als een gigantische financiële klap werd ervaren.

Mbappé claimt psychologisch onder druk te zijn gezet door PSG

Volgens PSG kwam de herintegratie van Mbappé in het eerste elftal er alleen maar omdat er een akkoord was dat de speler afstand zou doen van een groot deel van zijn premies. De club noemt dat noodzakelijk voor de financiële stabiliteit, maar het kamp-Mbappé bestempelt deze lezing als pure fictie.

De Parijse topclub wil nu 180 miljoen euro recupereren, het bedrag dat het in 2018 aan AS Monaco betaalde voor Mbappé. Daar bovenop vraagt het nog 60 miljoen euro aan rente en bijkomende schade.

Mbappé, die niet persoonlijk aanwezig was op de zitting, eist zelf 263 miljoen euro. Hij beweert onder meer dat hij contractueel benadeeld werd en dat hij psychologisch onder druk werd gezet tijdens zijn laatste seizoen in Parijs. De rechtbank doet binnen enkele weken uitspraak.