Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

België is zeker van het WK-ticket na de ruime zege tegen Liechtenstein. Ondertussen speelde ook Wales een cruciale wedstrijd tegen Noord-Macedonië, met grote gevolgen voor de strijd om de barrages.

De Rode Duivels gaan naar het WK! Na de ruime overwinning tegen Liechtenstein is het zeker dat België zich in juni en juli mag tonen op het Wereldkampioenschap.

Maar er werd in onze groep nog een belangrijke wedstrijd gespeeld. Noord-Macedonië trok naar Wales om een rechtstreeks duel te spelen voor de tweede plaats, waar een ticket voor de barrages aan vast hangt.

Na 18 minuten spelen kon Harry Wilson het thuisland op voorsprong zetten vanop de stip. Enkele minuten later verdubbelde David Brooks de voorsprong. In minuut 23 scoorde Bojan Miovski de aansluitingstreffer.

Wales maakt brandhout van Noord-Macedonië

Johson werkte de 3-1 nog voor rust binnen, waardoor Wales met een knappe voorsprong de rust in kon gaan, én virtueel als tweede. De Welshmen hadden er duidelijk zin in en gingen door na de pauze.

Daniel James zorgde voor de 4-1, kort voor het uur. Harry Wilson scoorde in het laatste kwartier nog de 5-1 voor hij tien minuten voor het einde zijn hattrick vervolledigde. Broadhead duwde het mes nog wat dieper in minuut 88. 7-1 eindstand, waardoor Wales naar de barrages gaat. Geen stunt voor Noord-Macedonië, dat al zeker niet naar het WK gaat.