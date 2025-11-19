Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Is Rudi Garcia de man die de Rode Duivels op het WK naar succes kan loodsen? De vraag is gesteld. De bal ligt in het kamp van Vincent Mannaert.

De Rode Duivels kwalificeerden zich voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De kwalificatie wordt echter overgeschaduwd door de discussie rond de bondscoach. 

We moeten er geen doekjes om winden: Rudi Garcia staat ter discussie. België overtuigde in de voorbije kwalificatiecampagne niet, de relatie tussen Garcia en de media zit ondertussen onder vriespunt en ook uit de spelersgroep komen er negatieve geluiden.

Vincent Mannaert is aan zet

Is Garcia de man die de Rode Duivels op het WK naar succes kan loodsen? Het antwoord moet gegeven worden door Vincent Mannaert. En wees maar zeker dat de voormalige CEO van Club Brugge zich door diverse kanalen zal laten informeren.

Eén ding is zeker: Mannaert heeft géén schrik om knopen door te hakken. Dat heeft de sportief directeur van de Belgische voetbalbond de voorbije jaren meermaals bewezen. 

Twee héél grote namen worden genoemd

Zou hij zijn eerste keuzes van een jaar geleden opnieuw durven contacteren? "Dan wens ik België veel succes met de goedkopere keuze", waren de woorden van Louis van Gaal toen Mannaert hem liet weten dat de Nederlander te hoge looneisen had. 

Ook met Michel Preud'homme is de band niet verwaterd. Mannaert is dé man die hem zou kunnen overtuigen om nog een laatste keer uit pensioen te komen. Met Garcia, van Gaal of Preud'homme De Grote Plas over? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

