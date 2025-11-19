Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Wie volgt Argentinië op in juli volgend jaar? De kwalificaties voor het WK 2026 zijn bijna afgerond: 42 van de 48 gekwalificeerde teams zijn inmiddels bekend. En daar zijn toch wel een paar verrassingen en kleine landjes bij.

Na de laatste kwalificatiewedstrijden voor de CONCACAF-zone, die afgelopen nacht plaatsvonden en waarbij enigszins verrassend onder meer Curaçao, Haïti en Panama hun ticket wisten te bemachtigen, zijn 42 van de 48 gekwalificeerde teams voor het WK 2026 nu bekend. Hier is de volledige lijst:

Europa - UEFA

België, Engeland, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Schotland, Spanje, Oostenrijk.

De vier resterende teams zullen worden bepaald uit de volgende 16 play-off-deelnemers: Italië, Denemarken, Turkije, Oekraïne, Polen, Wales, Tsjechië, Slowakije, Albanië, Ierland, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Roemenië, Zweden, Noord-Ierland, Noord-Macedonië.

Afrika - CAF

Algerije, Zuid-Afrika, Kaapverdië, Ivoorkust, Egypte, Ghana, Marokko, Senegal, Tunesië.

Zuid-Amerika - Conmebol

Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Noord- en Midden-Amerika - CONCACAF

Verenigde Staten (gastland), Canada (gastland), Mexico (gastland), Panama, Haïti, Curaçao.

Azië - AFC

Saoedi-Arabië, Australië, Zuid-Korea, Iran, Japan, Jordanië, Oezbekistan, Qatar.

Oceanië - OFC

Nieuw-Zeeland.

Intercontinentale play-offs

De laatste twee landen die zich weten te kwalificeren voor dit eerste WK met 48 teams, zullen in maart bekend worden na de intercontinentale play-offs. Dit toernooi zal de confrontatie worden tussen de Democratische Republiek Congo, Suriname, Jamaica, Bolivia, Irak en Nieuw-Caledonië.

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

