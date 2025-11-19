Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

Hoewel Thibaut Courtois heel duidelijk op plaats nummer 1 staat qua clubinkomen onder de Rode Duivels, tonen recente cijfers aan dat ook niet-internationals aanzienlijke salarissen opstrijken. Vooral in de Saudi Pro League en de MLS liggen de bedragen hoog.

De IPM Group (DH, L'Avenir, La Libre, enzovoort) heeft de ranglijst van best betaalde Belgische sporters (bruto) ter wereld gepubliceerd en, niet verrassend, bezetten veel Rode Duivels de top van de lijst.

Courtois verdient meer dan de andere Rode Duivels

Helemaal bovenaan bij de voetballers heeft Thibaut Courtois een van de hoogste salarissen: 15 miljoen euro per jaar bij Real Madrid. Yannick Carrasco volgt kort dankzij zijn zeer lucratieve contract in Saoedi-Arabië, en Kevin De Bruyne verdient meer dan 11 miljoen per seizoen in Napels.

Iets verderop bereikt Koen Casteels de 10 miljoen (ook hij in Saoedi-Arabië). Youri Tielemans schommelt rond de 9 miljoen bij Aston Villa. Amadou Onana, die pas 24 is, verdient meer dan 8 miljoen, ook bij Aston Villa.

Toumani Camara de bestbetaalde over alle sporten heen

Romelu Lukaku verdient 7,6 miljoen euro jaarlijks bij Napels. Loïs Openda sluit de ranglijst af met 7,4 miljoen bij Juventus.

Veel mensen denken dat voetbal beter betaalt dan basketbal (NBA), maar dat is niet altijd het geval: de eerste in de ranglijst is Toumani Camara, met een salaris van 17,6 miljoen vanaf het volgende seizoen.