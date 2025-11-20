Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Rudi Garcia ligt onder vuur. Na de zege tegen Liechtenstein zocht de bondscoach openlijk de confrontatie met de media, wat tot stevige kritiek leidde. Zijn reactie verraste velen en roept nieuwe vragen op richting het WK.

Bondscoach Rudi Garcia heeft zich niet populair gemaakt na de WK-kwalificatie tegen Liechtenstein. Hij zocht het conflict op met de media en wou geen interview doen met Gilles De Bilde voor VTM.

Er kwam heel wat kritiek na de wedstrijd tegen Kazachstan en daar lijkt hij het moeilijk mee te hebben. Om dan actief de media tegen te werken, terwijl het hem naar eigen zeggen niet interesseert, is opvallend. Een kat in het nauw maakt rare sprongen?

Frank Boeckx heeft geen begrip voor de reactie van Garcia

"Ik was enorm verrast", gaf Frank Boeckx aan bij de HLN Voetbalpodcast. "Van waar komt dit? Hou je bezig met de dingen waar je moet mee bezig zijn, zoals de juiste wissels, opstelling, tactiek."

De voormalige doelman is streng. "Dat heb je in de hand. Maar wat je nu doet met de media, dat kan je toch nooit winnen? Alsof het feestnummer plots wordt uitgezet in de discotheek en ze draaien ineens 'Ge moogt naar huis gaan.'"



Lees ook... Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan›

Het blijft nog afwachten hoe de evolueert richting het Wereldkampioenschap. Nadat hij, zonder echte reden, niet wou praten over de wedstrijd tegen Kazachstan is dit toch al de tweede opvallende gebeurtenis op heel korte tijd.