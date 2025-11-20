Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Rudi Garcia ligt alweer onder vuur. Na de kritiek tegen Kazachstan en zijn opvallende weigering om met Gilles De Bilde te praten, is er heel wat gezegd geweest over hem. Frank Raes vindt dat de voetbalbond met een statement moet komen.

Rudi Garcia kwam de laatste tijd niet goed in het nieuws. Er kwam logische kritiek op hem na het 1-1 gelijkspel tegen Kazachstan, en na de match tegen Liechtenstein wou hij plots niet meer praten met Gilles De Bilde voor VTM.

Frank Raes liet bij Het Nieuwsblad nu verstaan wat hij van de bondscoach vindt. "Ikzelf ben ook geen grote fan van Garcia. Ik vind hem wat hoekig in zijn communicatie en soms gespeeld vriendelijk", zegt de analist duidelijk.

"Maar je kunt die mens nu niet afschieten", gaat Raes verder. "Dat zou betekenen dat eigenlijk niemand meer de job van Belgisch bondscoach kan uitoefenen. Tedesco was een datacoach. Garcia doet het meer op gevoel – hij wordt ‘oldschool’ genoemd – en da’s ook weer niet goed."

Frank Raes wil dat er een statement komt

Raes vraagt zich af wie dan wel bondscoach kan worden, moest de bond beslissen om Garcia te ontslaan. "Een Belg? Philippe Clement zou een goeie kandidaat zijn, maar die heeft net bij de Engelse tweedeklasser Norwich City getekend. Of Hein Vanhaezebrouck, maar gaat hij dat nu aandurven?"

Hij vindt in ieder geval dat Vincent Mannaert actie moet ondernemen. "Laat de voetbalbond – met name technisch directeur Vincent Mannaert, die Garcia tenslotte aanstelde – eerst maar eens met een statement naar buiten komen. Want is de relatie nu vertroebeld of niet? In deze merkwaardige sfeer kunnen we alleszins niet naar de Wereldbeker."